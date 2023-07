RCB wydaje zaktualizowane alerty. Mieszkańcy otrzymują SMS-y z ostrzeżeniami

RCB ostrzega przed niebezpieczną pogodą. "Uwaga! Dziś (17.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w poniedziałkowym wpisie na Twitterze.

Poinformowało również, że zostało uruchomione SMS-owe ostrzeganie przed burzami z gradem i silnym wiatrem, które wysłano do mieszkańców woj. podkarpackiego oraz części woj. lubelskiego, małopolskiego i śląskiego.

RCB wydaje alerty. Uwaga! burze z gradem

Także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem. Według synoptyków prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 45 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami może spaść też grad.

Za sprawą rozległego niżu do Polski napływać będzie nieco chłodniejsze powietrze polarno-morskie, jednak według przewidywań synoptyków IMGW, w ciągu najbliższych kilku dni temperatura maksymalna w ciągu dnia nadal utrzymywać się będzie powyżej 25 stopni Celsjusza.

- W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu. W południowej połowie kraju i na Pomorzu wystąpią burze, lokalnie z gradem. Na południu opady mogą być bardziej intensywne, z natężeniem umiarkowanym i silnym. W centrum i na wschodzie kraju w sumie może spaść do 35, a na południu i południowym wschodzie do 45 litrów deszczu na metr kw. - powiedziała Dorota Pacocha z IMGW-PIB.

ZOBACZ TAKŻE: Gdzie jest burza? Radar pogodowy online, mapa burz i opadów na żywo

- Temperatura maksymalna wyniesie od 27 stopni na północy kraju i na Podhalu do 33 na południu. Nad morzem prognozujemy około 22 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Porywy wiatru w burzach nad morzem mogą osiągać do 60 km/h. Na pozostałym obszarze, w burzach do 85 km/h - dodała.

RadioZET.pl/ Aleksandra Kuźniar (PAP)