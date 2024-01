Fala potężnego mrozu wkracza do Polski. Nawet -25 stopni. Wydano alerty

Do naszego kraju wraca zima i jej uderzenie będzie bardzo mocne. Z ostrzeżenia IMGW wynika, że na terenie całego woj. podlaskiego prognozowany jest silny mróz do środy. W północnej części województwa podlaskiego, w tym na Suwalszczyźnie, mróz sięgający od -25 do -15 st. może wystąpić już w sobotę.

Jakie są prognozy dla innych regionów? W sobotę 6 stycznia Polska południowa będzie na skraju niżu z ośrodkiem nad Morzem Tyrreńskim, a część północna dostanie się pod wpływ wyżu znad Skandynawii. Na południu i w centrum zaznaczy się strefa frontu atmosferycznego, oddzielającego cieplejszą masę powietrza polarnego morskiego znad południowej Polski od chłodnej masy powietrza arktycznego na północy kraju.

Fatalna prognoza. IMGW wydaje alerty. Nawet -25 stopni

Prognozuje się powolny wzrost ciśnienia. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami nawet całkowite. Możliwe opady śniegu oraz śniegu z deszczem. Temperatura powietrza od -11 st. C, do 7 st. C.

fot. Wxcharts.com

W niedzielę północna połowa kraju będzie w zasięgu wyżu znad południowej Szwecji, w mroźnej polarnej kontynentalnej masie powietrza, natomiast południowa połowa Polski znajdzie się w strefie frontu związanego z niżem znad Adriatyku, w nieco cieplejszym powietrzu polarnym morskim.

Na północy kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane, na południu duże lub całkowite. Temperatura w kraju wyniesie od -11 st. C, do -1 st. C

Źródło: Radio ZET/ PAP