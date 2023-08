Szaleje niszczycielska pogoda, wydano nowe alerty. Zagrożona prawie cała Polska

IMGW wydał alerty pogodowe, które obejmują prawie całą Polskę. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed burzami z gradem zostały wydane dla województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego i opolskiego oraz części kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i małopolskiego. Porywy wiatru w trakcie burz mogą osiągać 85 km/h.

Alerty przed upałem mają wyższy, drugi stopień i obowiązują w południowo-wschodniej części kraju, czyli województwach: podkarpackim, lubelskim i małopolskim, oraz w części mazowieckiego i świętokrzyskiego. Prognozowana temperatura to nawet 33 stopnie C w dzień i miejscami 22 stopni C w nocy.

IMGW wydał nowe alerty. Gdzie jest burza 27 sierpnia?

Intensywne opady deszczu spodziewane są natomiast w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim oraz częściowo w zachodniopomorskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim. Według prognoz spadnie tam ok. 35 litrów na metr kwadratowy, miejscami nawet 45 litrów.

- W nocy ciągle pochmurno, burze i przelotne opady deszczu. Tylko na krańcach południowo wschodnich będzie bez opadów i najcieplej. Na zachodzie ciągłe opady deszczu. Burze wystąpią w pasie od Mazur, przez Polskę centralną po Śląsk. W czasie burz może spaść do 35 mm deszczu, a porywy wiatru osiągną do 80 km/h. Temperatura minimalna wyniesie od 13-15 stopni C. na zachodzie, 17-18 st. C. w centrum, najcieplej do 20 st. C. na południowym wschodzie - poinformował dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.

Gdzie jest burza? Radar pogodowy online, mapa burz i opadów na żywo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody w rzekach i wezbraniami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Wcześniej przez Polskę przeszły nawałnice, podczas których synoptycy prognozowali opady do nawet 70 litrów na m kw.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych IMGW wydał dla południowych części województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Agnieszka Ziemska, Marcin Chomiuk, Jacek Buraczewski (PAP)