Taka pogoda czeka nas w I połowie stycznia. Synoptyk ujawnił prognozy

Pogoda potrafi zaskakiwać. Mieliśmy już falę mrozu i opadów śniegu przed Bożym Narodzeniem oraz znaczne ocieplenie już w czasie samych świąt. Wiadomo już też, że niż Janina przyniesie jeszcze więcej ciepła w najbliższych dniach.

Temperatura w okolicach Sylwestra i Nowego roku może wzrosnąć nawet do 13-16 stopni Celsjusza. Rejony, w których termometry mogą wskazać taką temperaturę, to Dolny Śląsk, Podkarpacie i zachód kraju. Co jednak pogoda szykuje dla nas na początku pierwszego miesiąca 2023 roku?

Pogoda w styczniu. Synoptyk ujawnił prognozy

Na ten temat w rozmowie z Wirtualną Polską wypowiedział się synoptyk z IMGW-PIB Grzegorz Walijewski. Jego zdaniem, choć ciepło nieco ustąpi, to w pierwszej połowie stycznia wciąż będzie znacznie powyżej zera.

- Prognozy synoptyczne, które mają największą sprawdzalność, przynajmniej do środy 4 stycznia, cały czas pokazują napływ ciepłego powietrza z zachodu, południowego zachodu Europy. Wartości zarówno w dzień, jak i w nocy, będą dodatnie - mówił

Dodał przy tym, że "oczywiście gdzieś lokalnie, na Suwalszczyźnie, obszarach podgórskich, będą się pojawiały minusy". Wspominał też o śniegu w Tatrach, którego jest tam "jeszcze ok. 10 cm". Ostrzegł jednak, że "obserwowano tam roztopy, opady deszczu, więc do jazdy nie jest on bardzo dobry".

- Patrząc na modele długoterminowe, dzisiaj przeliczone, wynika, że do 10 stycznia cały czas będzie napływ tego bardzo ciepłego, zachodniego powietrza - podsumował Walijewski w rozmowie z portalem.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska