Temperatura spadnie o kilkanaście stopni. IMGW wydało ostrzeżenia

Pogoda w Polsce w najbliższych dniach nie będzie życzliwa dla kierowców. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami. Eksperci nie mają dobrych wieści. W nocy z poniedziałku na wtorek będzie naprawdę zimno. Z zapowiedzi wynika, że słupki rtęci pokażą w niektórych regionach -6 stopni Celsjusza.

Wydane przez IMGW ostrzeżenia obowiązują w centralnej i wschodniej części kraju. Z informacji dostępnych na stronie meteo.imgw.pl wynika, że będą obowiązywały od godziny 21 w poniedziałek do godziny 7 rano we wtorek. Ostrzeżenia wydano dla województw:

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

kujawsko-pomorskiego,

mazowieckiego,

podlaskiego,

lubuskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego,

świętokrzyskiego,

łódzkiego,

części województw: śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Pogodne dni i przymrozki nocą. Do kiedy utrzyma się taka pogoda?

Anna Woźniak z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB powiedziała, że "w poniedziałek do Polski ze wschodu nadal będzie napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. W ocenie synoptyków pogodne dni i nocne przymrozki utrzymają się do połowy tygodnia.

- W ciągu dnia niemal w całym kraju będzie pogodnie. Więcej chmur spodziewamy się tylko na krańcach południowo wschodnich i tam nadal możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, około 13 w centrum, do 18 na krańcach północno-zachodnich. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat – od 7 do 10 stopni. Wiatr nadal słaby, tylko na południowym wschodzie umiarkowany i porywisty, z kierunków wschodnich - powiedziała Anna Woźniak.

Pogoda w Polsce 8 i 9 maja

Jak informuje IMGW, Europa Wschodnia, Środkowa i Północna jest pod wpływem rozległego wyżu z centrum nad Białorusią, Europa Zachodnia jest częściowo pod wpływem Wyżu Azorskiego. Pozostały obszar kontynentu znajduje się w zasięgu niżów z ośrodkami nad Atlantykiem, Morzem Tyrreńskim oraz Rumunią.

Pogodę w Polsce kształtuje wyż znad Białorusi, jedynie na południowym wschodzie kraju zaznacza się jeszcze wpływ zatoki niżu znad Rumunii. Napływa powietrze pochodzenia arktycznego z północy i północnego wschodu.

W poniedziałek w kraju na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na południu i wschodzie okresami zachmurzenie umiarkowane, a na południowym wschodzie duże i tam miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 st. C na południowym wschodzie do 17 st. C lokalnie na północy, na przeważającym obszarze kraju około 15 st. C; w obszarach podgórskich Karpat od 7 do 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, z kierunków wschodnich. Wysoko w górach porywy do 70 km/h.

We wtorek pogodnie. Temperatura maksymalna od 12 st. C na południowym wschodzie, około 15 st. C w centrum do 19 st. C na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy do 60 km/h.

RadioZET.pl/PAP