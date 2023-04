Temperatury dziś "wystrzelą". Wyż wywoła w Polsce pogodowy przełom

W piątek 21 kwietnia będzie słonecznie, jedynie na wschodzie i na południu zachmurzenie umiarkowane, ale bez opadów. Temperatura maksymalna od 13 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i południu do 18 stopni w centrum i na południowym zachodzie. Nad morzem zimniej od 9 do 11 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno wschodni i wschodni. Wysoko w górach początkowo porywy wiatru osiągną prędkość do 55 km/h i ten wiatr będzie słabł.

Pogoda w piątek 21 kwietnia. Temperatury "wystrzelą"

"W dniu dzisiejszym mamy spore szanse na chwile z bezchmurnym niebem. Największe szanse na dłuższe chwile ze słońcem mają dziś mieszkańcy północy kraju. Sporo słońca ujrzą prawdopodobnie również mieszkańcy centrum Polski. Zachmurzenie możliwe dziś będzie jeszcze w południowej połowie kraju. Jednak nie będą to chmury, które mogą przynosić dziś opady. Deszcz nie będzie padał dziś nigdzie w kraju" - podaje z kolei portal FaniPogody.pl.

W nocy na zachodzie będzie pogodnie, natomiast we wschodniej części kraju będzie więcej chmur. Tam zachmurzenie umiarkowane. Na północy lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 1-3 stopni Celsjusza na północy i w kotlinach górskich. Tam przygruntowe przymrozki wyniosą -1 stopień. Na przeważającym obszarze kraju od 4 do 7 stopni.

RadioZET.pl/ Jacek Buraczewski (PAP)