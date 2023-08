Uderzenie zimna, nawet 8 stopni Celsjusza. IMGW wydał pomarańczowe alerty

W nocy (7/8 sierpnia) będzie pochmurna pogoda. Na zachodzie kraju większe przejaśnienia. Dalej będą występować przelotne opady deszczu i początkowo na południowym wschodzie burze.

Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni w rejonach podgórskich Karpat, ok. 10-12 w centrum do 13 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich i na Wybrzeżu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, południowo zachodni i zachodni. W strefie nadmorskiej będzie silny i bardzo silny w porywach do 110 km/h.

Uderzenie zimna, nawet 8 stopni Celsjusza. IMGW wydał alerty

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przez silnym wiatrem. Alerty dotyczą:

Świnoujścia,

pow. kamieńskiego,

pow. gryfickiego,

pow. kołobrzeskiego,

pow. koszalińskiego,

pow. sławieńskiego,

pow. słupskiego,

pow. lęborskiego,

pow. wejherowskiego,

słupskiego.

Obowiązują także ostrzeżenia pierwszego stopnia, którymi objęte są niektóre powiaty województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydano dla powiatów woj. małopolskiego i podkarpackiego.

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane, duże i więcej przebłysków słońca. Niemniej jednak w całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu. na południu oraz nad morzem możliwe burze. Temperatura maksymalna od 14 stopni w rejonach podgórskich, ok. 18 w centrum kraju, do 20 stopni na południowym zachodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany na przeważającym obszarze, z porywami do do 60 km/h, zachodni i południowo zachodni. Na Pomorzu silny i bardzo silny w porywach do 100 km/h a nawet do 110 km/h.

RadioZET.pl/ Jacek Buraczewski (PAP)/ IMGW