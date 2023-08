Wiemy, kiedy nadejdzie ocieplenie. Nowa pogoda długoterminowa na sierpień

Pogoda w poniedziałek pozostaje niebezpieczna. Nad Bałtykiem obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej. Dla województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego wydano pomarańczowe alerty II stopnia. Z kolei wysoko w Tatrach padać może deszcz ze śniegiem i śnieg. "Zrobi się chłodniej. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na zachodzie do 19-20 stopni na południowym wschodzie kraju" – podał IMGW.

Prognoza pogody na najbliższe dni

Wtorek 8 sierpnia przyniesie więcej słońca, choć w całym kraju miejscami spodziewać się można przelotnego deszczu, a na południu, północnym zachodzie i Pomorzu również burz. Wysoko w Tatrach w dalszym ciągu padać może deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 18 do 20 stopni. Chłodniej będzie tylko na Podhalu – około 15 stopni. Niestety, temperaturę odczuwalną obniżał będzie umiarkowany, a okresami też dość silny i porywisty wiatr. Na przeważającym obszarze kraju w porywach osiągał on będzie do 65 km/h, na Pomorzu do 80 km/h, natomiast najsilniej nadal będzie wiało nad morzem, nawet do 100 – 110 km/h.

W środę 9 sierpnia zrobi się nieco cieplej, powinno być też więcej słonecznych chwil, choć miejscami spadnie przelotny deszcz. Wiatr będzie słabszy. Temperatura maksymalna wyniesie od 19-20 stopni Celsjusza na północy do 22 stopni na południowym wschodzie. Nad morzem i na Podhalu będzie nieco chłodniej – od 16 do 17 stopni.

Zmienna pogoda z przelotnymi opadami deszczu – głównie na północy, wschodzie i południowym wschodzie – powróci w czwartek 10 sierpnia. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci wzrosną do 17-21 stopni.

Pogoda długoterminowa. Ocieplenie dopiero w weekend

W piątek 11 sierpnia przelotny deszcz padać może tylko na wschodzie. Stopniowo będzie robić się cieplej – temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni na północnym wschodzie i nad morzem do 24 stopni na południowym zachodzie. Sobota i niedziela (12-13 sierpnia) powinny być najcieplejszymi dniami w tygodniu. Na ogół będzie pogodnie, choć okresami pojawi się więcej chmur i spaść może słaby, przelotny deszcz. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie na termometrach zobaczyć możemy nawet 26 stopni, najchłodniej natomiast na północy Polski, od 19 do 20 stopni.

RadioZET.pl/IMGW