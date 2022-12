Pogodowy armagedon w USA. "Matka natura rzuci na nas wszystko co ma"

Pogoda w stanie Nowy Jork sparaliżowała komunikację i codzienne funkcjonowanie w czasie przedświątecznym. W piątek 23 grudnia ponad 110 tys. ludzi było bez prądu, w tym 31 tys. ludzi w hrabstwie Erie i prawie 20 tys. kolejnych w hrabstwie Monroe. Na nowojorskim lotnisku LaGuardia 36 proc. odlotów zostało odwołanych.

Władze wprowadziły nawet rozporządzenie o stanie wyjątkowym, które obejmuje m.in. zakaz poruszania się pojazdów komercyjnych na niektórych odcinkach autostrady New York State Thruway. W zachodniej części Nowego Jorku zamknięto autostrady międzystanowe. Obostrzenia związane są z nadciągnięciem nad zachodnią część stanu cyklonu bombowego.

USA. Zimowy armagedon w Nowym Jorku. Jest stan wyjątkowy

- Ta burza śnieżna przyniosła wszystko, czego się spodziewaliśmy, a tysiące naszych ratowników i załóg zakładów komunalnych pracują w trudnych warunkach, aby zapewnić bezpieczeństwo nowojorczykom - przekonywała gubernator. Katchy Hochul apelowała, aby w piątek wieczorem czasu lokalnego ludzie nie wyjeżdżali na drogi ze względu na oblodzenie i pozostawali w domach z powodu pogarszających się warunków.

Silny wiatr w niektórych rejonach stanu i śnieżyce sprawiają, że widoczność jest bliska zeru. W znacznej części stanu prognozowana jest wichura o prędkości do 100 km/godz. lub więcej. Chodzi o nagłe załamanie pogody, również jeśli chodzi o temperaturę. Jeśli jeszcze w piątek rano w mieście Nowy Jork było niemal 14 stopni Celsjusza, to w sobotę rano ma ona spaść do minus 12 stopni.

- Wichury będą wystarczająco silne, aby powalać drzewa i zrywać linie energetyczne. Obszary przy jeziorach Erie i Ontario zagrożone są powodziami z powodu opadów deszczu, roztopów i silnych wiatrów – ostrzegało biuro gubernator Hochul.

RadioZET.pl/PAP - Andrzej Dobrowolski