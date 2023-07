Ventur dotarł do Polski, niepokojące prognozy. Tak będą wyglądać najbliższe godziny

Cyklon Ventur mocno zmieni pogodę w Polsce. W piątek 28 lipca prognozowane jest spore zachmurzenie, ale miejscami mogą pojawić się przejaśnienia. Niemal w całej Polsce będzie padać, momentami także intensywnie. Możliwe są także burze, podczas których spadnie do 10-20 mm deszczu.

W większości regionów temperatura wyniesie od 20 do 25 stopni Celsjusza. Wyraźnie chłodniej będzie nad morzem, gdzie na termometrach należy spodziewać się od 17 do 19 stopni.

Ventur wkracza do Polski. Jest najnowsza prognoza

Synoptycy są zgodni, że biomet w całej Polsce będzie niekorzystny. Silniejszy wiatr może pojawić się z kierunków zachodnich i południowych. Nad morzem i w górach w czasie opadów deszczu będzie chłodno.

"Natężenie opadów w burzach może być umiarkowane, chwilowo silne. Nie da się całkowicie wykluczyć opadów gradu, którego średnica nie będzie duża" - czytamy na portalu FaniPogody.pl. "Przewiduje się, że w piątek burze najpierw pojawią się najpierw na zachodzie, północnym zachodzie naszego kraju. Szczególnie grzmieć ma początkowo w woj. lubuskim oraz woj. zachodniopomorskim. Niewykluczone, że pierwsze ośrodki burzowe powstaną już w pierwszej części dnia. Następnie z biegiem godzin cyklon wraz z układem frontalnym i burzami ma przesuwać się na wschód, południowy wschód" - podkreślają eksperci.

Burze i opady zaczną zanikać w godzinach wieczornych. Po północy w kraju zrobi się pogodzie. Opady deszczu będą już symboliczne. W sobotę 29 lipca nad ranem spodziewana jest mgła. Na termometrach zobaczymy od 10 do 12 stopni.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, w zachodniej połowie kraju oraz w Karpatach burze, także z gradem. W czasie burz opady do około 20 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C nad morzem i w dolinach karpackich do 27 st. C w centrum i na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

