Zaczyna się. Tu pogoda może być niebezpieczna. Apogeum we wtorek

Pogoda pozostaje niespokojna. Ostatni dzień lipca przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Burze prognozowane są na krańcach południowych i południowo-wschodnich. Towarzyszyć im będą silne opady deszczu do 20 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 25 na krańcach wschodnich. Wiatr nad morzem może być okresami dość silny i porywisty. W czasie burz osiągnie prędkość do 70 km/h. W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia temperatura spadnie do 12-17 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju.

Prognoza zagrożeń IMGW. Od wtorku ulewy i groźne burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń na pierwsze dni sierpnia. We wtorek (1.08) należy się spodziewać silnych opadów deszczu i burz. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia mogą obowiązywać w województwach:

śląskim ,

, małopolskim ,

, podkarpackim ,

, świętokrzyskim ,

, lubelskim ,

, w południowej części woj. mazowieckiego.

Termometry pokażą od 20 stopni na zachodzie, miejscami na północy oraz w centrum do 26 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej będzie tylko w kotlinach górskich oraz nad morzem – od 18 do 20 stopni. Z kolei w środę (2.08) IMGW przewiduje, że żółty alert przed silnym deszczem z burzami może zostać wydany dla województwa podkarpackiego – wynika z mapy opublikowanej na stronie Instytutu.

Co oznacza pierwszy stopień alertu IMGW?

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia oznaczają, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

RadioZET.pl/IMGW