Załamanie pogody. Uwaga, ostrzeżenie dla niemal całej Polski

Pogoda wciąż jest daleka od letniego ideału. We wtorek będzie chłodno, pochmurno i deszczowo niemal w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich, około 18 w centrum kraju, do 20 stopni na południowym zachodzie. Z kolei w nocy słupki rtęci spadną do około 7-9 stopni w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie oraz 13 stopni w centrum i na zachodzie.

Ostrzeżenie przed burzami

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dziś na obszarze niemal całej Polski możliwe są burze. "Najlepsze warunki i największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz będzie charakteryzowało obszar północno-zachodniej części kraju" – czytamy w serwisie Burza-Alert-IMGW.

Burzom będą towarzyszyć opady deszczu do około 10 litrów wody na metr kwadratowy – lokalnie na północy kraju do około 15 litrów na m2. Miejscami może spaść niewielki grad. Porywy wiatru w czasie burz będą osiągać przeważnie około 60 km/h, na północy kraju około 70 km/h. "Z uwagi na obecność głębokiego niżu z ośrodkiem nad południową Skandynawią dziś przez większą część dnia na północy kraju nadal będzie utrzymywać się silny i bardzo silny wiatr" – napisano w komunikacie.

Drugi stopień alertów na Wybrzeżu

Synoptycy IMGW wydali alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Pomarańczowe ostrzeżenia obowiązują we wtorek w dwóch województwach:

zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.

Pogodowy alarm obowiązuje do godziny 14 we wtorek 8 sierpnia. "Z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną ostrzeżenie może być aktualizowane" – podano w komunikacie Instytutu. Przypominamy, że ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia oznacza, że przewidywane zjawiska meteorologiczne mogą powodować duże straty materialne, zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu, a także zagrożenie zdrowia i życia.

RadioZET.pl/IMGW