Zwrot w pogodzie, temperatury zaskoczą. Mamy prognozę na 7 dni

Najbliższy tydzień nie przyniesie gwałtownych zmian w pogodzie. Do poniedziałku (18.09) będzie ciepło, z dużą ilością słońca i prawie bez deszczu. Niestety, od wtorku (19.09) zrobi się chłodniej i wrócą przelotne opady deszczu oraz burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował długoterminową prognozę pogody na kolejne 7 dni.

Zwrot w pogodzie. Nadchodzi ocieplenie

Piątek będzie bardziej słoneczny niż czwartek. Najcieplej zapowiada się na zachodzie kraju. Tam, jak powiedziała synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk, temperatura wzrośnie do 23 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej zapowiada się dzień w rejonach podgórskich, bo z temperaturą ok. 17-19 stopni. – Noc z piątku na sobotę pogodna, bezchmurna lub z zachmurzeniem małym. Temperatura minimalna wyniesie od 7 do 11 stopni Celsjusza – dodała Tomczuk.

W sobotę (16.09) termometry pokażą od 21 stopni Celsjusza na wschodzie i nad morzem do 23 stopni w centrum i 26 na zachodzie Polski. W niedzielę (17.09) słabe i przelotne opady deszczu możliwe są tylko na Podhalu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 24-28 stopni. Poniedziałek (18.09) przyniesie kulminację ocieplenia. Termometry pokażą miejscami nawet 29 stopni. Chłodniej będzie tylko nad morzem i w rejonach podgórskich – od 20 do 24 stopni.

W kolejnych dniach do Polski zacznie napływać bardziej wilgotne powietrze znad Atlantyku. Od wtorku do czwartku (19-21.09) pojawi się więcej chmur i przelotnego deszczu. Na wtorek synoptycy prognozują także burze. W środę i czwartek temperatura spadnie do 19-24 stopni.