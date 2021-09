Ujawniamy tajemniczy majątek prezesa NBP. Willa z basenem i ponad hektar lasu

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński nie upublicznił swojego oświadczenia majątkowego. Tzw. ustawa antykorupcyjna obliguje kierownictwo NBP do ujawnienia swojego majątku, ale Glapiński skorzystał z prawa do zastrzeżenia swojego oświadczenia. Mimo to udało nam się dotrzeć do majątku prezesa NBP. W jego skład wchodzi m.in. podwarszawska willa z basenem oraz teren leśny w obrębie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Z księgi wieczystej - której treść poznaliśmy - wynika, że poprzednim właścicielem domu pod Warszawą był Robert Szustkowski - kontrowersyjny biznesmen, który w przeszłości robił interesy z Rosjanami.