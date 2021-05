Wywiad Andrzeja Dudy dla portalu w WPolsce.pl został hitem internetu. Internauci zwrócili uwagę na jeden z fragmentów, który przytoczył na swoim profilu "Tygodnik Nie". Polski przywódca opowiada w nim, czym jest dla niego prezydentura.

Andrzej Duda o swojej prezydenturze. "Tu nie ma żartów"

- Jeśli masz być prezydentem, musisz być twardy - zaczął Andrzej Duda na nagraniu, w którym porusza temat bezpieczeństwa kraju.

Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię coś rozbije, jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, tu są naprawdę poważne sprawy, tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć, dotyczące, chociażby bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. prezydent Andrzej Duda

Prezydent podkreślał, że osobiste sprawy nie mogą przeszkodzić w wykonywaniu obowiązków na tym stanowisku.

- No i nie może być tak, że ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny do podjęcia takiej decyzji. Po prostu musisz, albo umiesz, albo nie umiesz, jak nie umiesz, to znaczy, że się nie nadajesz - dodał Duda w rozmowie z dziennikarzem.

Fragment wywiadu Andrzeja Dudy podbija sieć. Internauci: "Nie ma, że boli"

Rozmowa prezydenta szybko zyskała rozgłos w sieci. "Tygodnik Nie" do fragmentu wideo dodał kwestię z filmu „Chłopaki nie płaczą”. „Ale ty masz silną psychikę” – słyszymy na końcu filmu. Internauci zwrócili uwagę na słowa prezydenta, ale również na gestykulację i mimikę twarzy głowy państwa, które w jednych wywołały rozbawienie, w innych przerażenie.

"I ja to szanuję, Pan Prezydent bał się igieł, ale mimo to zacisnął twardo zęby i dał się zaszczepić. Nie ma, że boli. Zimą wszyscy leniuchowali w domach, stoki świeciły pustkami, to wyszedł, zjechał, pokazał, że można, że trzeba dbać o tężyznę fizyczną nawet gdy jest zimno. Wzór" - napisał jeden z komentujących na Twitterze.

"Coach motywacyjny, na którego nie zasługujemy" - skwitował inny.

"Zero przekonania, zero spójności, zero wyczucia. I to wysublimowane poczucie humoru, gdy mówi o +podejmowaniu decyzji+" - dodała internautka.

"To casting do nowego filmu Vegi?" - zapytał na Twitterze dziennikarz Łukasz Najder.

Fragment wypowiedzi prezydenta skomentowała także posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. "Mnie przeraża" - napisała w mediach społecznościowych.

