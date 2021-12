Andrzej Poczobut Dziennikarzem Roku. Rozdano nagrody Grand Press

Nagrody Grand Press po raz 25. zostały rozdane podczas gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W plebiscycie Dziennikarza Roku wybierają w głosowaniu redakcje, a jury przyznaje nagrody w poszczególnych kategoriach. Andrzej Poczobut zdobył w głosowaniu redakcji 182 punkty. Dziennikarz z Grodna został aresztowany 25 marca przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Usłyszał zarzut podżegania do nienawiści, za co grozi mu od 5 do 12 lat więzienia. Przez lata punktował - m.in. w "Gazecie Wyborczej" - wypaczenia białoruskiej władzy.

W przepełnionym więzieniu pod Mińskiem władze ograniczają mu dostęp do leków na serce i możliwość kontaktu z bliskimi. Tam też przechodził ciężkie zakażenie koronawirusem. Kiedy białoruski dyktator zaproponował mu wolność w zamian za opuszczenie Białorusi – Poczobut odważnie odmówił. Poczobut po raz drugi zdobył tytuł Dziennikarza Roku - ostatni raz w 2011 r.

Andrzej Poczobut Dziennikarzem Roku

Andrzej Poczobut otrzymał statuetkę w kształcie stalówki zaprojektowaną przez Annę Rzeźnik oraz czek na 40 tys. zł. Drugie miejsce w plebiscycie zajęła Jagoda Grondecka („Krytyka Polityczna”, „Kultura Liberalna”), a trzecie Piotr Kraśko (TVN). Na kolejnych miejscach znalazł się Andrzej Stankiewicz (Onet) oraz ex aequo Jacek Harłukowicz („Gazeta Wyborcza”) i Szymon Jadczak (Wirtualna Polska).

Nagrodę Grand Press XXV-lecia odebrał Bertold Kittel z "Superwizjera" TVN. W całej historii konkursu to właśnie on najczęściej był nominowany do nagród. Wielokrotnie odbierał nagrody Grand Press, a w 2018 roku został Dziennikarzem Roku.

Nagrodę im. Bohdana Tomaszewskiego otrzymał Radosław Leniarski z "Gazety Wyborczej". Otrzymuje ją dziennikarz sportowy mający doskonały warsztat dziennikarski, prezentujący elegancję w posługiwaniu się językiem polskim oraz wysoką kulturę zawodową i osobistą. Laureat otrzymał czek na 10 tys. zł i statuetkę – replikę pucharu wręczanego zwycięzcom turnieju tenisowego Bohdan Tomaszewski Cup.

Grand Press Economy otrzymał Łukasz Wilkowicz z "Dziennika Gazety Prawnej". Nagroda dla przeznaczona dla dziennikarza wyróżniającego się profesjonalizmem, rzetelną i obiektywną prezentacją tematów ekonomicznych oraz wysoką jakością publikowanych materiałów. Laureat otrzymał czek na 10 tys. zł.

Grand Press Digital odebrało Radio 357. Wyróżnienie przyznawane jest za innowacyjne podejście do wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy dziennikarskiej. Redakcja otrzymała czek na 10 tys. zł.

Grand Press 2021. Wśród nominowanych byli dziennikarze Radia ZET

Na gali wręczono nagrody Grand Press za najlepsze materiały prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe w 8 kategoriach. Na konkurs w tym roku wpłynęła rekordowa liczba prawie 1000 prac. Zwycięzcy w kategoriach otrzymali czeki o równowartości 5 tys. złotych.

W kategorii News wygrał tekst "Sprawa śmierci Dmytro Nikiforenki" Jacka Harłukowicza ("Gazeta Wyborcza Wrocław"), a Dziennikarstwo Śledcze cykl artykułów "Afera Daniela Obajtka" - Paweł Figurski, Jarosław Sidorowicz ("Gazeta Wyborcza Kraków"). W tej ostatniej kategorii byli nominowani dziennikarze Radia ZET Miłosz Gocłowski, Mariusz Gierszewski i Maciej Bąk za udział w projekcie śledczym "Partia i spółki".

Za najlepszy tekst publicystyczny uznano "Samotność. Całun w spirytusie" - Katarzyna Boni (Dwutygodnik), reportaż prasowy "Władcy ciał i umysłów" - Anna Śmigulec (Wirtualna Polska), reportaż telewizyjny "Don Stanislao" - Marcin Gutowski („Czarno na białym" TVN24), reportaż audio "Gdzie jest Joanna Segelström?" - Agnieszka Szwajgier (Radio 357).

W kategorii Wywiad przyznano dwie nagrody. Ponownie oceniono nominacje z 2020 r. i wyróżnienie przyznano za wywiad"Nie chcę robić kłopotu" - Violetta Krasnowska ("Polityka"). W tej kategorii była nominowana Aleksandra Pucułek, obecnie dziennikarka RadioZET.pl za wywiad "Taniec, prezenty i seks przez całą dobę" (opublikowany w "Gazecie Wyborczej Łódź"). Za 2021 nagrodę otrzymała Magdalena Rigamonti (Tok FM) za cykl "Rzeczpospolita Kościelna". W kategorii Dziennikarstwo Specjalistyczne najlepszy okazał się materiał "Zarobić na chorych na raka" - Michała Fuji ("Superwizjer" TVN).

W tym roku w jury zasiadali: Jacek Amsterdamski (Wirtualna Polska), Andrzej Andrysiak („Gazeta Radomszczańska”), Anna Augustyn (TOK FM), Mariusz Janicki („Polityka”), Barbara Kasprzycka („Dziennik Gazeta Prawna”), Dominika Kozłowska („Znak”), Paweł Ławiński (Onet), Edward Miszczak (TVN), Piotr Pacewicz (OKO.press), Andrzej Skworz (przewodniczący jury, „Press”), Radosław Sławiński (Polsat), Aleksandra Sobczak („Gazeta Wyborcza”), Marek Twaróg („Press”), Agnieszka Wiśniewska (KrytykaPolityczna.pl).

Magazyn „Press” oraz Fundacja Grand Press po raz drugi wręczyły nagrodę za Książkę Reporterską Roku. To konkurs promujący najbardziej wartościową twórczość reporterską w dziedzinie literatury faktu. Zwyciężyła Katarzyna Wężyk za książkę "Aborcja jest". Autorka zwycięskiej publikacji otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Wężyk zdobyła również nagrodę czytelników (5 tys. zł).

RadioZET.pl