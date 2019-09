Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Arcybiskup Marek Jędraszewski odprawił na Wawelu mszę w 39. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Metropolita krakowski przypomniał na wstępie wydarzenia z sierpnia 1980 roku oraz słowa z encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”. Jan Paweł II krytykował w niej założenia ateizmu i wskazywał, że demokracja bez wartości może zamienić się w totalitaryzm.

Obecny czas to kolejne zmagania, w których zdajemy sobie sprawę, że zagraża nam nowy totalitaryzm – ideowy, który chce uderzyć w godność człowieka, sprowadzając go do istoty żyjącej tylko seksem w najrozmaitszych, niegodnych z człowieczą naturą kształtach. Pragnie uderzyć się w wychowanie dzieci i młodzieży. Odrzuca się wartość narodu w imię idei multi-kulti. Te niebezpieczeństwa trzeba umieć nazywać, aby szukać adekwatnych odpowiedzi, tak jak to robiono w 1980 i 1981 roku.

Arcybiskup Marek Jędraszewski