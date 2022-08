Awantura o owce. Te, które Gdańsk wypożyczył za 150 tys., należą do wspólnika jednego z urzędników

Owce, które Gdańsk wypożyczył za blisko 150 tysięcy złotych, należą do biznesowego wspólnika jednego z urzędników. Urzędnik ten odpowiadał za znalezienie wykonawcy tego projektu. To ustalenia Radia ZET w sprawie zwierząt, które sprowadzono, by były "naturalnymi kosiarkami" przy opływie Motławy.