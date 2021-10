Czarnek chce kontroli ws. popularnego serialu. "Takie treści nie powinny mieć miejsca"

„ Squid Game” to koreańska produkcja, którą można obejrzeć na Netflixie. Serial opowiada o grupie 456 zdesperowanych ludzi, którzy godzą się na udział w makabrycznym turnieju dziecięcych gier, stawiając na szali własne życie, by zdobyć główną nagrodę pieniężną.

Minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział, że po apelach nauczycieli i rodziców resort przyjrzy się serialowi. – Jesteśmy w stałym kontakcie z kuratorami, którzy będą badać ten problem – stwierdził Czarnek w rozmowie z „Faktem”.

Według nauczycieli dzieci po obejrzeniu serialu próbują odtwarzać niektóre sceny. Zwracają się do rodziców, aby unikać serialu, ponieważ wzorowane na nim zabawy są niebezpieczne, ponieważ towarzyszy im przemoc. Zaniepokojenie tym zjawiskiem panuje też wśród organizacji pozarządowych.

– Jego fragmenty, przeróbki i odtwarzane sceny obserwujemy m.in. w popularnym wśród nastolatków, a nawet młodszych dzieci TikTiku. Nauczyciele informują też o naśladowaniu scen z filmu i podejmowaniu prezentowanych w nim „gier” na szkolnych korytarzach. Relacjonują przypadki, kiedy dzieci zainspirowane filmem stosują przemoc wobec przegranych – powiedział „Faktowi” Łukasz Wojtasik z fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę". Zwrócił też uwagę, że resorty edukacji w innych krajach, m.in. Holandii czy Anglii, już wydały komunikaty w tej sprawie. Serialu nie powinni oglądać młodsi widzowie. Jest on dozwolony dla osób powyżej 16. roku życia.

„Squid Game” to już najpopularniejszy serial w historii Netflixa. Jest chętnie oglądany także w Polsce. Co więcej, w naszym kraju organizowane są już turnieje inspirowane tą produkcją. „Squid Fame” ma odbyć się 30 kwietnia 2022 roku. Zmagania będą transmitowane na żywo, a uczestnicy będą musieli rozwiązać łamigłówki czy wykazać się w zadaniach sportowych. Do wygrania jest 100 tys. złotych.

