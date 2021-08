Tragedia na przejściu dla pieszych. Nie żyje matka i 4-letnia córka

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę wieczorem w podkieleckich Daleszycach. Kierowca potrącił na przejściu dla pieszych kobietę i jej 4-letnią córkę, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. Niestety, matka z dzieckiem nie przeżyły.

Wypadek miał miejsce w niedzielę ok. godz. 18:30 w Daleszycach w powiecie kieleckim. Jak informuje kielecka "Gazeta Wyborcza", wstępne ustalenia mówiły o kierowcy volkswagena, który potrącił na przejściu dla pieszych kobietę oraz jej 4-letnią córkę.

Daleszyce. Tragiczny wypadek. Nie żyją matka z córką

Niestety, obie poszkodowane nie przeżyły tego wypadku. O jego szczegółach poinformował w rozmowie n dziennikarzami Damian Janus z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Ulicą szła czteroosobowa rodzina, kobieta i mężczyzna z dwójką dzieci, chłopcem i dziewczynką. Mężczyzna prawdopodobnie zauważył, co się dzieje i zdążył odciągnąć chłopca. Niestety kobieta i dziewczynka nie przeżyły Damian Janus, KWP Kielce

Kierujący autem uciekł z miejsca zdarzenia. Samochód odnaleziono później przed jednym z domów w Daleszycach. Policja dotarła także do właściciela pojazdu, który w momencie nawiązania kontaktu był nietrzeźwy. "GW" podaje, że nie ma pewności, czy to on prowadził w momencie zdarzenia.

RadioZET.pl/kielce.wyborcza.pl