Jak dowiedział się reporter Radia ZET Jacek Czarnecki, obecnie trwa wspólny objazd miejsc, które prezydent Trump odwiedzi. Biorą w nim udział urzędnicy Białego Domu i funkcjonariusze Secret Service.

Służby pracują

Wizyta jeszcze w tej chwili zaplanowana jest na 2 dni. Prezydent Trump przyleci do Warszawy 31 sierpnia późnym wieczorem, a 1 i 2 września miała odbywać się oficjalna wizyta.

Co do bazy lotniczej w Powidzu, Amerykanie według informacji Radia ZET nigdy nie potwierdzali tego punktu. Była to po prostu jedna z wielu rozpatrywanych lokalizacji. Teraz wiadomo, że z przyczyn technicznych amerykański prezydent do tej bazy lotniczej nie poleci.

Gdzie jeszcze pojawi się Trump poza oficjalnymi obchodami 1 września i wizytą w Pałacu Prezydenckim planowaną na 2 września? To zostanie ogłoszone, kiedy urzędnicy z Białego Domu podejmą ostateczne decyzje. Będzie to pewnie na początku przyszłego tygodnia.

Amerykański prezydent anulował już swoją wizytę w Danii, gdzie miał polecieć prosto z Polski. Powodem jest spór wokół Grenlandii — jej kupnem jest zainteresowana administracja Trumpa, czemu stanowczo sprzeciwia się rząd w Kopenhadze. Największa wyspa świata obecnie jest częścią Królestwa Danii.

Apel o odwołanie wizyty w Polsce

Tymczasem na łamach amerykańskiego dziennika „The Washington Post” Melisa Hooper — dyrektorka fundacji zajmującej się prawami człowieka, i Dalibor Rohac, specjalista do spraw Europy Środkowej i Wschodniej — zaapelowali o odwołanie wizyty Trumpa w Polsce.

„Donald Trump i kluczowe postaci w jego zespole czują pociąg do Polski z powodów ideologicznych i podzielają poglądy partii PiS na temat restrykcyjnej polityki imigracyjnej, sceptycyzmu wobec Unii Europejskiej oraz kwestii kulturowych, takich jak aborcja i prawa LGBTQ” – napisali Hooper i Rohac.

Autorzy wskazali również na kłopoty z praworządnością w Polsce, a wizyta Trumpa będzie sprzyjać polaryzacji nad Wisłą tuż przed wyborami parlamentarnymi.

Do tej pory Donald Trump jako prezydent USA był w Polsce raz — w lipcu 2017 roku.

RadioZET.pl/Jacek Czarnecki/The Washington Post