Skatował 12-latka, bo ten obraził jego dziewczynę. "Przeproś, że żyjesz"

Brutalne pobicie w Iławie (woj. warmińsko-mazurskie). 15-latek napadł na o 3 lata młodszego kolegę, bo ten miał obrazić jego dziewczynę. Wideo trafiło do sieci.

Nagranie pobicia w Iławie zarejestrowano pod koniec lipca, jednak dopiero teraz ujrzało światło dzienne. Sprawą zajmuje się policja. Jak podaje Polsat News, z funkcjonariuszami skontaktowała się rodzina pobitego chłopca.

Iława. 15-latek pobił 12-latka. Rówieśnicy nagrali wideo

Do brutalnej napaści doszło na łączce pod wieżą ciśnień w Iławie. 15-letni Kacper w brutalny sposób postanowił rozprawić się ze swoim młodszym kolegą. Nastolatek najpierw uderzał w twarz, a następnie kopał w brzuch 12-latka. Rówieśnicy zamiast rozdzielić chłopców, zarejestrowali wszystko na filmie.

"To jest miejsce, w którym przebywa z reguły bardzo mało osób, dlatego nikt nie reagował. Pierwsza osoba, która tędy przejeżdżała, natychmiast zareagowała, co skutkowało zaprzestaniem eskalacji siły" - wyjaśniła asp. Joanna Kwiatkowska z policji w Iławie.

Do nagrywania na początku zachęcała dziewczyna. W tle słychać krzyki nastolatków: "No nagrywaj!", "Ej, Kacper, zostaw go!", "Przeproś, że żyjesz". Okazało się, że 15-latek pobił 12-latka, ponieważ ten miał wcześniej obrazić jego dziewczynę. Chłopak, który przebywał przez jakiś czas w poprawczaku, ma już na swoim koncie podobne wybryki.

"Przypadków, kiedy pobyt w zakładzie poprawczym wpłynąłby pozytywnie na czyjeś zachowanie... To ja takich przypadków nie znam" - przyznała psycholog dziecięcy Aleksandra Piotrowska w rozmowie z Polsatem.

Zachowanie agresora ma teraz ocenić sąd rodzinny dla nieletnich. Nagranie zostało dołączone do akt sprawy. "Opis z kamery, monitoringu czy telefonu komórkowego, pozwala nam zobaczyć, jak faktycznie wyglądało całe zdarzenie" - tłumaczyła policjantka.

15-latek znów może trafić do poprawczaka.

RadioZET.pl/Polsat News/Dzierzgoń Twoje Miasto