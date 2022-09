Poszukiwania Jakuba Bocheńskiego. Polityk zaginął w tajemniczych okolicznościach

Od kilku dni trwają intensywne poszukiwania Jakuba Bocheńskiego, polityka Lewicy z Nowego Sącza. 22 września mężczyzna opuścił hotel "Hilton" przy ul. Dąbskiej 5 w Krakowie i odjechał w nieznanym kierunku. Do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. W sieci pojawiły się informacje, że 30-latek się odnalazł, ale okazały się one nieprawdziwe.

Jakub Bocheński zaginął w czwartek 22 września. Jak informowała policja, 30-latek między godziną 11 a 13 wyszedł z hotelu "Hilton" przy ul. Dąbskiej 5 w Krakowie i udał się w nieznanym kierunku. Do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Udało nam się ustalić, że w dniu zaginięcia Jakub Bocheński brał udział w służbowym szkoleniu. W trakcie przerwy, w dość tajemniczych okolicznościach opuścił budynek i odjechał, pozostawiając na sali swoje rzeczy. Z relacji świadków wynika, że jeszcze w trakcie szkolenia był wyraźnie zdenerwowany.

Jakub Bocheński zaginął. Poszukiwania polityka Lewicy. Nowe fakty

W sobotę 24 września w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że poszukiwania 30-latka zostały zakończone i został on odnaleziony. Doniesienia te szybko jednak zostały zdementowane. Co więcej, zaginięcie Jakuba Bocheńskiego ma tzw. 1. kategorię. Oznacza to, że istnieje obawa o zagrożenie życia, zdrowia lub wolności osoby poszukiwanej.

"Poszukiwania Kuby, jak i jego samochodu ciągle trwają. Analiza wszystkich materiałów, nagrań z monitoringu wymaga niestety dużo czasu i dodatkowo miejsce zniknięcia Kuby było słabo okamerowane, więc musimy uzbroić się w cierpliwość" - przekazał w niedzielę 25 września brat zaginionego, Maciej Bocheński.

fot. Facebook: Szukamy Kuby

"Wszystkie osoby z policji robią naprawdę wszystko, co się da, aby znaleźć Kubę. Sprawdzane jest każde zgłoszenie, każda poszlaka, a jest tego naprawdę dużo. Jesteśmy naprawdę pod wrażeniem ich zaangażowania i wsparcia, żeby wszystko zakończyło się dobrze. Dlatego mamy taką serdeczną prośbę o powstrzymanie się z wszelkimi negatywnymi komentarzami w kierunku policji oraz ich funkcjonariuszy" - zaapelował.

Bocheński wygrał proces z hejterem, który mu groził

Jakub Bocheński jest politykiem Lewicy działającym na Sądecczyźnie. W ostatnich wyborach parlamentarnych był "jedynką" na liście Lewicy w okręgu. Apele o pomoc w poszukiwaniach 30-latka opublikowali już m.in. Robert Biedroń, Joanna Scheuring-Wielgus oraz wielu lewicowych działaczy z całej Polski.

W marcu 2022 roku Bocheński wygrał proces z hejterem, który groził mu pobiciem i używał wobec niego wulgarnych słów. - Oskarżony groził mi m.in. słowami typu "Szybko cię dorwę sz**to", "je*** Ci w ten łeb, to Ci się odmieni", "uważaj co publikujesz, a jak chcesz, to dawaj na spotkanie w twarzą w twarz jutro po 16, bo wcześniej w robocie jestem" itp. - informował polityk.

Jakub Bocheński w dniu zaginięcia ubrany był w spodnie jeansowe i ciemny sweter. Zaginiony może poruszać się samochodem marki Renault Megane nr rej. KNS 0453N koloru grafitowego.

Rysopis:

wzrost 180 - 182 cm,

włosy krótkie, koloru ciemnego,

nos normalny,

uszy normalne,

sylwetka szczupła,

posiada zarost w postaci brody.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o zaginionym proszone są o kontakt z Komisariatem Policji VIII w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-910, 47-83-53-070 lub z numerem alarmowym 112.

