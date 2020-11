Jarosław Olechowski, odbierając wyróżnienie, powiedział, że jest to nagroda dla "całej Telewizyjnej Agencji Informacyjnej". - Tego sukcesu nie byłoby bez fantastycznego zespołu naprawdę wielkiej klasy profesjonalistów - dziennikarzy, operatorów, prowadzących, wydawców, kierowników produkcji, grafików komputerowych i wielu, wielu innych osób, które przygotowują programy ''Koronawirus. Poradnik'', ''Poradnik dla seniora" - mówił szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Olechowski przyznał, że jest to nagroda bardzo ważna dla niego nie jako dyrektora, a jako dziennikarza, bo "to jest dowód na to, że warto pokazywać rzeczywistość taką, jaką ona jest". - My w naszych programach dot. epidemii koronawirusa nie koloryzujemy, nie mówimy, że epidemii nie ma albo, że jej efekty, jej skutki są niewiele znaczące. Z drugiej strony inaczej niż część mediów komercyjnych unikamy czarnej propagandy, pokazujemy rzeczywistość taką, jaka ona jest, mówimy prawdę, a to wielu osobom bardzo się nie podoba - ocenił szef TAI.

Prezes TVP Jacek Kurski ocenił, że Jarosław Olechowski w czasie pandemii "przeprowadził polską Telewizję w warstwie informacyjnej z wielkim sukcesem". Dyrektor TAI jest pomysłodawcą cyklu programów poradnikowych dot. koronawirusa, m.in. "Koronawirus. Poradnik" czy "Poradnik dla seniora".

Nagrody Mediów Narodowych

Nagrody Mediów Publicznych - jak przekazał przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański - zostały wymyślone "jako pewien sposób na jeszcze większe promowanie polskiej kultury w mediach publicznych i na podkreślenie wagi tych związków między mediami publicznymi a światem polskiej kultury". Szef RMN podkreślił przy tym, że dzieła kultury, które można tak jak np. spektakl teatralny obejrzeć w telewizji, mają o wiele większą widownię niż w przypadku tradycyjnego pokazu. Nagrody Mediów Publicznych przyznawane są w trzech kategoriach – Słowo, Obraz i Muzyka.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP