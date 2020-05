Gasząc pożar znaleźli rannego bezdomnego. Miał rany kłute klatki piersiowej

Szokujące odkrycie strażaków wezwanych do gaszenia pożaru. We wtorek przed północą wezwano ich do palących się śmieci na terenie opuszczonej fabryki Wistil pomiędzy ul. Majkowską a Wałem Bernardyńskim.

Gasząc pożar strażacy oświetlili strefę ognia. Ich oczom ukazał się leżący na ziemi mężczyzna. Z relacji gaszących wynika, że miał rany kłute na klatce piersiowej.

Okazało się, że to 53-letni bezdomny. Przetransportowano go do kaliskiego szpitala

- powiedziała rzecznik prasowy kaliskiej policji asp. Anna Jaworska-Wojnicz.

Policja: Rannym okazał się mężczyzna nieznany

Na miejsce wezwano policję. Kryminalni z Kalisza pracują nad ustaleniem okoliczności i mechanizmu powstania ran u mężczyzny. Ustalana jest też przyczyna powstania pożaru.

Jak przekazała serwisowi Kalisz24.info oficer prasowa KMP w Kaliszu przekazała, że mężczyzna nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Nie jest także znany kaliskim stróżom prawa.

Na chwilę obecną mężczyzna uznawany jest jako NN. Trafił do szpitala, trwają czynności prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego oraz techników kryminalistyki

- powiedziała serwisowiAnna Jaworska-Wojnicz.

RadioZEt.pl/PAP/Kalisz24.info