Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu potwierdził uzgodnienia w sprawie Krajowego Planu Odbudowy z Lewicą, jako jedynym opozycyjnym klubem w Sejmie. Premier oczekuje, że mimo sprzeciwu koalicyjnej Solidarnej Polski opozycja poprze projekt. Uprawnia on Polskę do otrzymania środków unijnych na całą perspektywę finansową, łącznie ok. 770 miliardów złotych.