Rząd znosi obostrzenia w Polsce. Od kiedy koniec maseczek i kwarantanny?

Rząd podjął decyzję o zniesieniu kolejnych obostrzeń i restrykcji epidemicznych w Polsce. Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił na konferencji 24 marca, że nie będzie już obowiązywał nakaz zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. Oznacza to, że maseczki ochronne przejdą do historii. To jednak nie wszystko.