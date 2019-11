Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Śmierć mężczyzny wstrząsnęła Koninem i całą Polską. Do zdarzenia doszło w czwartek rano. Policyjny patrol chciał wylegitymować grupę młodzieży rozmawiającej z 21-latkiem. Ten ostatni rzucił się do ucieczki. Rozmówcy Radia ZET nie wykluczyli, że handlował narkotykami.

Niemogący go dogonić policjant sięgnął po broń. Postrzelenie okazało się śmiertelne.

Osiedlowy dramat rozpala do dziś całą Polskę. Wieczorem w Koninie na rodzinne osiedle ofiary przyszło ponad sto osób, w tym narzeczona zmarłego. Mieszkańcy skandowali hasło: "dożywocie dla policjanta". Mieli też plakat z napisem "matka rodzi, ojciec wychowuje, szkoła uczy, policja morduje".

Chcę po prostu sprawiedliwości 21-letnia Julia, narzeczona zmarłego

Uczestnicy nie kryli oburzenia. Domagali się dożywocia dla policjanta, który postrzelił Adama C. "Nawet jeśli miał przy sobie narkotyki, to nie był to powód, by zabijać człowieka" - powiedziała PAP, znajoma ofiary.

Wg policji funkcjonariusz był zmuszony w tamtej sytuacji do użycia broni.

RPO i prokuratura zajmują się sprawą

Sprawą tragicznie zmarłego obiecał zając się Rzecznik Praw Obywatelskich. Śledztwo w sprawie tragedii z Konina wszczęła też lokalna prokuratura.

fot. PAP/Tomasz Wojtasik

RadioZET.pl/PAP