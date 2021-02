Ksiądz namawia do bicia dzieci kablem. "Możecie przywrócić ustawienia fabryczne"

Ksiądz Dariusz Drzewiecki z parafii w Jeruzalu Skierniewickim zachęcił, by rodzice bili dzieci, które uczestniczą w protestach kobiet. "Chcę wam przypomnieć, że tym kablem możecie przywrócić Waszemu dziecku ustawienia fabryczne" – napisał z wymowną grafiką duchowny na Facebooku.

Ksiądz z Jeruzala Skierniewickiego nawołuje do stosowania przemocy wobec dzieci. Duchowny doprecyzował, że chodzi o młodzież, która uczestniczy w protestach przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego.

"Drodzy rodzice młodzieży biorącej udział w strajku kobiet i demolujących mienie publiczne. Chcę wam przypomnieć, że tym kablem możecie przywrócić Waszemu dziecku ustawienia fabryczne" — napisał na Facebooku ks. Dariusz Drzewiecki z parafii w Jeruzalu Skierniewickim.

Ksiądz namawia do bicia kablem dzieci za protestowanie. "Forma czarnego humoru"

Jego bulwersujący wpis wywołał falę krytyki. Niestety, wpis księdza Drzewieckiego wpisuje się w agresywną narrację części wysokich przedstawicieli kościoła, jak biskupa Marka Jędraszewskiego, czy redemptorysty Tadeusza Rydzyka. Co prawda wpis zniknął z Facebooka, ale zdążył zostać uwieczniony przez internautów.

"Przypominam o tym, że 1 sierpnia 2010 roku weszła w życie Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gdzie wyraźnie jest sformułowany zakaz bicia dzieci. W Polsce dzieci bić nie wolno!!" – skomentowała na Facebooku psycholog Dorota Zawadzka.

Na profilu Jeruzal Jeruzal pojawiło się odniesienie do słów księdza. Jest ono równie bulwersujące jak pierwotne słowa. „Przypisywanie mi chęci bicia dzieci jest fałszem, gdyż dzieci nie chodzą na strajk kobiet. A jeśli nawet, to przecież nie demolują mienia. Powtarzam raz jeszcze, to była forma czarnego humoru, za który biorę pełną odpowiedzialność” – czytamy na Facebooku.

RadioZET.pl/Facebook