Skandaliczny występ w podstawówce. Mali „gestapowcy” gazowali więźniów

Szkoła podstawowa w Łabuniach w województwie lubelskim przyjęcie imienia Dzieci Zamojszczyzny świętowała na początku grudnia, ale głośno o ceremonii zrobiło się dopiero teraz. To za sprawą publikacji „Newsweeka”, który opisał jej skandaliczny przebieg.

10 grudnia na sali gimnastycznej szkoły wystawiono spektakl "Nie mogę Cię zapomnieć...". - Ta niezwykle wzruszająca sztuka, przypominająca o tragicznych losach polskich dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny do obozów przejściowych w Zamościu i Zwierzyńcu, była hołdem złożonym ofiarom hitlerowskiej napaści na Polskę w czasie II wojny światowej – czytamy na stronie internetowej placówki.

Dlaczego więc ta „niezwykle wzruszająca sztuka” wywołuje takie oburzenie? Na szkolnej scenie najmłodsi uczniowie przebrani w pasiaki ukrywali się za ustawionym na sali drutem kolczastym, ci starsi wcielali się w role gestapowców.

Obecni na widowni uczniowie, nauczyciele, a także rodzice i dziadkowie dzieci, politycy, księża i kombatanci zobaczyli m.in. teatralne „zagazownie” więźniów przy pomocy szkolnej maszyny do dymu. Według „Newsweeka” najstarsi aktorzy ze swastykami na ramionach mogli mieć po dwanaście lat, a najmłodsi około siedmiu.

Tym paniom „za okupacji golono głowy”

Chwilę wcześniej kilka słów do widowni skierował wójt gminy Łabunie Mariusz Kukiełka, ostrzegając zgromadzone na sali dzieci, że dziś lewicowe środowiska „chcą tworzyć nowego człowieka, nowe społeczeństwo, bez Boga”.

Było też o reparacjach wojennych. Mówiła o nich córka zamordowanych w Auschwitz. Podkreślała, że „paniom, które dziś z mównicy sejmowej” mówią, że Polsce reparacje się nie należą, „za okupacji golono głowy”.

Spektakl w szkole w Łabuniach w ogniu krytyki

- W związku z publicznym nawoływaniem do przemocy wobec osób o lewicowych poglądach, nasz Ośrodek złoży zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – poinformował we wtorek Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych na Facebooku.

Zawrzało również wśród internautów. „To przekracza granice mojego zrozumienia”, „Sprawa z tej szkoły jest bulwersująca, to jest gwałt na psychice uczniów”, "W głowie mi się nie mieści serwować małym dzieciom taką traumę! W publicznej szkole?" – czytamy w sieci. „Wiele osób mogło zapobiec temu przedstawieniu. Przede wszystkim rodzice, którzy musieli wiedzieć co przygotowują ich dzieci. Dyrekcja, która powinna być apolityczna i nie pozwalać na pranie mózgów dzieciom. Wójt też się nie popisał, bo to nie jest już polityka tylko podła propaganda w najgorszym stylu. Teraz czekam na ruch kuratorium” – napisała jedna z oburzonych internautek.

RadioZET.pl/Newsweek/Facebook/Tygodnik Zamojski