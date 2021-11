Bunt w ośrodku dla cudzoziemców w Wędrzynie. "Migranci niszczą ogrodzenie"

W zamkniętym ośrodku dla cudzoziemców w Wędrzynie wybuchł bunt - podaje wpolityce.pl. Migranci zaczęli niszczyć zabezpieczenia i ogrodzenie ośrodka, zamierzają uciec - informuje portal.

Jak z kolei podaje Polska The Times "w stan gotowości postawione zostały jednostki z północy regionu. Wstępne informacje mówią o tym, że grupa ok. 150 imigrantów wszczęła bunt. Cudzoziemcy mieli podpalić elementy wyposażenia ośrodka i próbować forsować ogrodzenie. Łącznie w ośrodku przebywa ok. 600 osób".

Ośrodek położony jest niedaleko od granicy polsko-niemieckiej. Powstał w sierpniu 2021 roku. Wcześniej mieścił się tam Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych.

Do Wędrzyna trafiają cudzoziemcy zatrzymani głównie za próby nielegalnego przekroczenia granicy.

