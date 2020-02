Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

O praktyce, która obciąża służbę zdrowia, mówił dzisiejszy gość Radia ZET, minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Minister zaznaczył, że gdyby pacjenci informowali o planowej nieobecności, można byłoby obsłużyć 20 procent chorych więcej. W skali kraju to ogromna liczba.

Szumowski nie wyklucza karnych opłat za niepowiadomienie o nieobecności pacjenta.

Jeżeli popatrzymy na liczbę osób, które się umówiły na wizytę, a potem nie przyszły, to w skali kraju mamy około 17 mln takich wizyt rocznie, nieodwołanych i bez pacjenta. Co piąta nie dochodzi do skutku. To oznacza, że moglibyśmy 17 milionów Polaków przyjąć, gdyby odwoływano wizytę. To jest postulat tak naprawdę dyrektorów szpitali i ekspertów z ochrony zdrowia