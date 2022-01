"Mata" i jego kolega usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków. "Przyznali się"

Raper "Mata" oraz jego 24-letni kolega usłyszeli zarzuty za posiadanie środków odurzających w postaci marihuany i zostali zwolnieni do domu. - Mężczyźni przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia - poinformowała warszawska policja. Za zarzucany czyn może im grozić do 3 lat więzienia.