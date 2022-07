We wtorek, 5 lipca, młodzież poznała wyniki matury 2022. - Gratuluję uczniom, nauczycielom, bo jest się z czego cieszyć. Spodziewaliśmy się, że wyniki będą dobre, bo ta praca w szkołach w tym roku była normalna, stacjonarna i to odbiło się na wynikach matur. To nie jest dobra rzecz porównywać matury rok do roku, bo każda matura jest inna, ale fakty są jakie są. Ok. 10 tys uczniów więcej w stosunku do roku poprzedniego zdało maturę – skomentował tegoroczne wyniki egzaminu dojrzałości Przemysław Czarnek, minister edukacji.

Wyniki matury 2022. Jak wypadły?

Maturę 2022 zdało 78,2 proc. maturzystów. Część osób, która oblała jeden przedmiot, ma jeszcze szansę na poprawkę w tym roku. Dotyczy to 15,5 proc. maturzystów. 6,3 proc. osób nie zdało egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu, a więc maturę może poprawić dopiero za rok. Jak zwykle lepiej wypadli licealiści. 84 proc. absolwentów tych szkół może spokojnie odebrać zaświadczenia maturalne i rekrutować się na studia. W technikach maturę zdało 69,2 proc. młodzieży.

A jak wyglądały wyniki z poszczególnych obowiązkowych przedmiotów na podstawie? Z polskiego zdało 95 proc. maturzystów, średnio otrzymali 54 proc. Jak zwykle znacznie słabiej wypadła matematyka, w tym roku zdało ją 82 proc. maturzystów, ze średnim wynikiem 58 proc. Z angielskim poradziło sobie 94 proc. maturzystów. Średnio uzyskali 76 proc. z podstawy, wyniki są więc znacznie lepsze niż z dwóch pozostałych obowiązkowych przedmiotów. Wśród języków obcych często jest też wybierany niemiecki, zdało go 86 proc. przystępujących do egzaminu. Podstawę maturzyści napisali na średnio 57 proc.

Maturzyści, aby zdać, muszą dostać co najmniej 30 proc. z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym. W tym roku musieli podejść jeszcze do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Najczęściej wybierali jęz. angielski. Średnia z tego przedmiotu to 63 proc. O wiele gorzej wypadła matematyka rozszerzona (drugi najczęściej wybierany przedmiot dodatkowy), maturzyści otrzymali średnio z niej 33 proc.

Średni wynik z jęz. polskiego na poziomie rozszerzonym to 54 proc. Z biologii maturzyści średnio otrzymali 43 proc., z chemii i fizyki 37 proc., a z historii 38 proc. Lepiej poszła geografia i informatyka, bo średni wynik to 40 proc. Najsłabiej ze wszystkich przedmiotów na rozszerzeniu po raz kolejny wypadła wiedza o społeczeństwie, z której abiturienci otrzymali średnio tylko 30 proc.

W tym roku, tak jak w ubiegłych dwóch latach, z powodu pandemii i lekcji zdalnych nie było obowiązku przystępowania do egzaminów ustnych z polskiego i języka obcego, chyba że ktoś potrzebował wyniku z tej części do rekrutacji na studia.

Kiedy matury poprawkowe?

Do matury 2022 w całej Polsce przystąpiło 268 257 tys. osób. Wśród zdających było też 34 Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny w ich kraju. 18 z nich zdało, 14 oblało jeden przedmiot, więc ma prawo do poprawki w sierpniu.

Matury poprawkowe zaplanowano na 23 sierpnia. Po tegorocznych maturach CKE złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie dwóch przecieków: z angielskiego na poziomie podstawowym (na Twitterze opublikowano zdjęcie części arkusza z tematem krótkiego wypracowania) i rozszerzonym (w zamkniętej grupy na Messengerze, opublikowano zdjęcia trzech zadań zamkniętych).

Przypomnijmy, że były to ostatnie egzaminy w takiej formule. W związku z reformą edukacji, likwidacją gimnazjów i wprowadzeniem czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum, zmieniły się podstawy programowe, a co za tym idzie także matura. W 2023 roku maturzyści również podejdą do trzech obowiązkowych podstaw, co najmniej jednego rozszerzenia, ale zmienią się arkusze i poziom trudności (według nauczycieli egzaminy będą znacznie trudniejsze).

RadioZET.pl