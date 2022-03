Mocny apel Morawieckiego. "Wzywam, żeby spojrzeli w oczy płaczącym matkom"

Szef rządu Mateusz Morawiecki był w środę gościem "Wiadomości" w Telewizji Polskiej. Premier wystosował tam mocny apel do liderów krajów europejskich, by ci pojechali do Kijowa. - Wzywam ich, żeby spojrzeli w oczy płaczącym matkom, żeby popatrzyli na naród ukraiński z bliska i podnieśli ich wiarę - mówił.

Mateusz Morawiecki, który był w środę gościem "Wiadomości" w Telewizji Polskiej, był pytany m.in. o propozycję misji pokojowej NATO, zgłoszoną we wtorek w Kijowie przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

Z premierem Morawieckim, wicepremierem Kaczyńskim oraz premierami Czech - Petrem Fialą i Słowenii - Janezem Janszą spotkali się w Kijowie we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Denys Szmyhal. Po spotkaniu Kaczyński powiedział, że w Ukrainie potrzebna jest misja pokojowa i humanitarna, przygotowana przez NATO i może inne organizacje, która będzie w stanie także się obronić.

Mateusz Morawiecki: "Propozycja misji pokojowej Kaczyńskiego była bardzo ważna"

- Ta propozycja była bardzo ważna – stwierdził w środę na antenie TVP premier. - Ukraina jest suwerennym państwem. Każde suwerenne państwo ma prawo do zaproszenia na swoje terytorium, kogo sobie życzy. W sytuacji zagrożenia, gdy giną kobiety i dzieci, kiedy mordowani są ludzie, mordowani są cywile przez armię rosyjską, Ukraina ma prawo zaprosić wojska NATO, wojska różnych organizacji i innych państw – powiedział Morawiecki.

- Taka misja pokojowa na pewno doprowadziłaby do tego, że przynajmniej na znacznej części Ukrainy zapanowałby pokój i spokój, bo nie sądzę, że Putin odważyłby się zaatakować NATO. Jest to więc pewne wezwanie do państw zachodnich, żeby myśleli szerzej, myśleli dalej, jak realnie ocalić Ukrainę – kontynuował szef rządu.

Morawiecki: "Wzywam Macrona, Scholza i Johnsona, by też przyjechali do Kijowa"

Pytany, czy propozycja była z kimś konsultowana, premier oznajmił, że przedyskutowano ją z naszymi najbliższymi sojusznikami, będzie też przedstawiona na najbliższym szczycie NATO w przyszłym tygodniu i jest już dyskutowana w wielu stolicach europejskich.

- A co do samej wizyty i dyskusji wokół tego, to ja mogę tylko powiedzieć, że wzywam liderów krajów europejskich, wzywam prezydenta Francji Emmanuela Macrona, wzywam kanclerza Olafa Scholza, wzywam premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, żeby też przyjechali do Kijowa, żeby spojrzeli w oczy płaczącym matkom, żeby popatrzyli na naród ukraiński z bliska, podnieśli wiarę i przez swoją obecność jednocześnie doprowadzili do tego, że umocni się wola walki w Ukrainie. Mam nadzieję, że odpowiedzą na ten apel – powiedział.

