15-latek oblał się benzyną i podpalił. Ma poparzone 70 proc. powierzchni ciała

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Mucharz pod Wadowicami (woj. małopolskie). Przebywający na prywatnej posesji 15-latek wylał na siebie benzynę, po czym się podpalił.

Chłopak trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Do przetransportowania go wykorzystano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nieznane są na razie motywy jego działania.

Muchacz. 15-latek oblał się benzyną i podpalił. Trwa walka o jego życie

Jak informowała reporterka Polsat News, chłopak ma poparzone 70 proc. powierzchni ciała. Lekarze określają jego stan jako "skrajnie ciężki" i cały czas walczą o jego życie. Więcej informacji przekazała w rozmowie z Polsat News Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Dzisiaj [w środę - przyp. red] czeka go długa operacja, wymaga przeszczepu skóry. Jest część ciała, która może posłużyć jako dawca. Dojdzie do tego w najbliższym czasie, jak jego stan zdrowia na to pozwoli Katarzyna Pokorna-Hryniszyn

Na miejscu zdarzenia pomagali także strażacy, zarówno zawodowi, jak i ochotniczy z OSP Muchacz, którzy udostępnili w mediach społecznościowych zdjęcia z akcji ratunkowej:

RadioZET.pl/polsatnews.pl/Facebook