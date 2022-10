Nagroda Woyciechowskiego 2022. Dwanaście materiałów dziennikarskich z nominacjami

19 października br. obradowała 17-osobowa Kapituła 18. edycji Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. Przyznano dwanaście nominacji. Po raz pierwszy w historii konkursu jeden autor otrzymał aż trzy nominacje za różne materiały dziennikarskie. Wśród nominowanych dziennikarzy znaleźli się: Karolina Baca-Pogorzelska (Wprost.pl), Dariusz Faron i Szymon Jadczak (Wirtualna Polska); Szymon Jadczak (Wirtualna Polska); Szymon Jadczak i Mateusz Ratajczak (Wirtualna Polska); Michał Kokot ("Gazeta Wyborcza"); Tomasz Krzyżak („Rzeczpospolita”), Mateusz Lachowski (Polsat News), Michał Przedlacki (TVN/TVN24), Paweł Reszka ("Polityka"), Joanna Solska ("Polityka"), Andrzej Stankiewicz (Onet) oraz Tomasz Stawiszyński ("Tygodnik Powszechny").

Najlepsze tegoroczne materiały dziennikarskie i ich autorzy zostaną ogłoszeni 16 listopada br. podczas uroczystej gali.

Szczegóły nominacji 2022:

Skład Kapituły Nagrody 2022:

Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego

Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego po raz pierwszy została wręczona w 2005 roku i jest to obecnie jedną z najbardziej prestiżowych nagród świata dziennikarskiego w Polsce. Otrzymują ją autorzy materiałów, które zdaniem Kapituły łamią stereotypy, wykraczają poza schematy i zaglądają za kulisy otaczającej nas rzeczywistości. Jej celem jest uhonorowanie dziennikarzy za odwagę w docieraniu do prawdy i odkrywanie tego, co wcześniej było ukryte lub niedopowiedziane. Prawo zgłoszenia nominacji do nagrody przysługuje każdemu z członków zwyczajnych Kapituły. Zgodnie z regulaminem nie można jednak zgłaszać dziennikarzy ze swoich redakcji ani z redakcji powiązanych. Redakcja Radia ZET nie ma wpływu na zgłaszane nominacje.

Oprócz statuetki zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną o wartości 50 tysięcy zł. W tym roku galę Nagrody Woyciechowskiego poprzedzi całodniowe Forum Dziennikarskie z udziałem ekspertów, kierowane do studentów oraz dziennikarzy. Podczas wieczornej uroczystości organizatorzy wręczą również Nagrodę Radia ZET im. A. Woyciechowskiego w nowo utworzonej kategorii – Autor Internetowy. Wśród tegorocznych nominowanych znaleźli się: Katarzyna Gandor, Maciej Okraszewski i Jarosław Wolski.

Dotychczasowi laureaci

Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego znaleźli się: Alicja Kos i Wojciech Cieśla (2005); Tomasz Sekielski i Andrzej Morozowski (2006); Adam Wajrak (2007); Ewa Stankiewicz i Anna Ferens (2008); Ewa Ewart (2009); Paweł Reszka i Michał Majewski (2010); Andrzej Poczobut (2011); Wawrzyniec Smoczyński (2012); Mariusz Szczygieł (2013); Grzegorz Sroczyński (2014); Bianka Mikołajewska (2015); Małgorzata Zubik i Iwona Szpala (2016); Wojciech Bojanowski (2017); Bertold Kittel, Anna Sobolewska i Piotr Wacowski (2018); Marek i Tomasz Sekielscy (2019); Judyta Watoła i Wojciech Czuchnowski (2020); Marcin Gutowski (2021). W 2010 roku przyznano również Nagrodę Specjalną Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego „Dziennikarz XX-lecia”, która trafiła w ręce Jerzego Baczyńskiego – redaktora naczelnego tygodnika „Polityka”, a w 2019 wręczono trzy równorzędne Nagrody Specjalne "Dziennikarz Dekady", które otrzymali: Bianka Mikołajewska, Adam Pieczyński oraz Paweł Reszka.

W tym roku mecenasami i partnerami Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego są: Mecenas Gali – Mennica Polska; Fundator Nagrody (dziennikarska) - Fundacja Wolności Gospodarczej; Fundator Nagrody (autor internetowy) - NOHO Investment - deweloper premium; Partnerzy Merytoryczni – Stowarzyszenie „Demagog”, Patronite, Uniwersytet SWPS; Partner Prawny – GWW.

RadioZET.pl