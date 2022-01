Julia Bałon, 18-letnia uczennica z Ostrołęki zmarła po długiej walce z nowotworem. Szkoła nastolatki zamieściła na swojej stronie internetowej wzruszający nekrolog: "Nie znajdujemy słów, by wyrazić swój ból, smutek i pustkę, jaką odczuwamy po jej stracie".

18-letnia Julia Bałon zmarła w poniedziałek 24 stycznia. Jak podają lokalne media, nastolatka od kilku lat walczyła z mięsakiem - nowotworem tkanek miękkich. W pomoc Julii angażowało się wiele osób. Zbierano pieniądze w sieci, organizowano licytacje i charytatywny turniej piłki nożnej.

Julia Bałon nie żyje. Szkoła żegna 18-letnią uczennicę

Julia była uczennicą II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Ostrołęce. 18-latkę we wzruszającym nekrologu pożegnali koledzy oraz nauczyciele. "Jesteśmy bardzo poruszeni tym smutnym wydarzeniem. To wielka strata dla całej społeczności szkolnej. Będziemy pamiętać Julię jako zdolną i pracowitą uczennicę, wspaniałą przyjaciółkę, dobrą koleżankę, a przede wszystkim dzielną i cudowną dziewczynę, która mimo ciężkiej choroby, pozostała uśmiechnięta i nie poddawała się przeciwnościom losu" – napisali.

"Nie znajdujemy słów, by wyrazić swój ból, smutek i pustkę, jaką odczuwamy po jej stracie. Rodzinie, przyjaciołom, znajomym i wszystkim najbliższym składamy wyrazy współczucia i najszczersze kondolencje" – dodali na zakończenie nekrologu. Pogrzeb Julii Bałon odbędzie się w czwartek 27 stycznia o godzinie 14.30 w kościele w Obierwi w powiecie ostrołęckim.

