Nowe obostrzenia w Polsce. W środę rządzący ogłosili kontynuację restrykcji przeciw epidemii Covid-19 od soboty 27 lutego, a w jednym województwie zaostrzyli je wręcz do poziomu lockdownu. - Sama regionalizacja, w tak dużym kraju jak Polska, jest stosowana o wiele za późno – ocenił immunolog Paweł Grzesiowski. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w mediach o 12 tys. nowych zakażeń koronawirusem.

Nowe obostrzenia w Polsce. Od soboty powinniśmy zasłaniać usta i nos jedynie maseczkami ochronnymi – rząd zadecydował o zakazie używania przyłbic i chust jako jedynych osłon przed wirusem

Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, przyznał w Radiu ZET, że zakaz noszenia przyłbic i regionalizację obostrzeń rząd wprowadza o wiele za późno. Obawia się, że szerzenie się brytyjskiego wariantu koronawirusa będzie oznaczało w najbliższych tygodniach wzrost dziennych infekcji nawet do 25 tys. dziennie

Czwarta fala koronawirusa może wystąpić we wrześniu - ostrzegł na antenie Radia ZET dr Paweł Grzesiowski. "Mamy mutanty bardziej zakaźne i do września się ich nie pozbędziemy" - wyjaśniał, zaznaczając, że nie pomoże nam zaszczepienie części populacji

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w raporcie w czwartek o 12 142 nowo wykrytych zakażeniach koronawirusem. Na Covid-19 zmarło 286 osób. To drugi dzień z rzędu, z ponad 10 tys. potwierdzonych przypadków

Rząd zadecydował o kontynuacji większości obostrzeń, a w samym woj. warmińsko-mazurskim, gdzie sytuacja jest szczególnie trudna, wybrał wariant z lockdownem. Zdaniem dzisiejszego Gościa Radia ZET to przykład regionalizacji obostrzeń, ale zdecydowanie spóźniony. "Jeśli dziennie przybywa 500 chorych w szpitalach, to sytuacja jest zła. Ale dotyczy 4-5 województw, a nie całego kraju. Zastanawia mnie, dlaczego jest lockdown na Mazurach, a nie Mazowszu, czy samej Warszawie" – powiedział w Radiu ZET Grzesiowski.

Nowe obostrzenia od soboty. Ponad 12 tys. nowych zakażeń w czwartek

- Mamy 12 tys. 142 nowych przypadków zakażeń koronawirusem - przekazał w czwartek rano minister zdrowia Adam Niedzielski. To drugi dzień z rzędu, z ponad 10 tys. potwierdzonych przypadków. Szef resortu był gościem porannej rozmowy w RMF FM. To o trzy tysiące więcej nowych przypadków niż w czwartek przed tygodniem.

Na świecie trwa równie intensywna walka z epidemią Covid-19. Izrael, który wiedzie prym w szczepieniach, potwierdził skuteczność szczepionki Pfizer i BioNtech w 94 proc. "To pierwszy recenzowany dowód na skuteczność szczepionki w rzeczywistych warunkach" - powiedział w prestiżowym "New England Journal of Medicine" Ben Reis, jeden ze współautorów badania

Amerykańska firma Moderna ogłosiła w środę, że przetestuje klinicznie szczepionkę przeciw wariantowi koronawirusa z Republiki Południowej Afryki. "Moderna wysłała dawki swojej szczepionki przeciwko wariantowi po raz pierwszy zidentyfikowanemu w Afryce Południowej do amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w celu przeprowadzenia badań klinicznych" - oświadczyła firma w komunikacie prasowym.

