Podobnie jak przed rokiem, jesienią rośnie liczba zachorowań na COVID-19. Czy to oznacza, że rząd znów zamknie cmentarze 1 listopada? – Decyzji całościowych, obejmujących cały kraj nie będziemy podejmować, będziemy starali się reagować punktowo, jeżeli będzie zła sytuacja w danym powiecie, te restrykcje będziemy wprowadzać – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Pogarsza się sytuacja epidemiczna w Polsce. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował we wtorek o 3931 nowych przypadkach zakażenia COVID-19. Jest to kolejny rekord czwartej fali, jeśli chodzi o dobowy przyrost nowych infekcji.

Nowe obostrzenia. Cmentarze będą zamknięte 1 listopada?

Kraksa został zapytany na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia o to, czy rząd zamknie cmentarze na Wszystkich Świętych. – Decyzji całościowych, obejmujących cały kraj nie będziemy podejmować, będziemy starali się reagować punktowo, jeżeli będzie zła sytuacja w danym powiecie, te restrykcje będziemy wprowadzać – powiedział wiceminister zdrowia. – Ale poczekajmy jeszcze chwilę, zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijała – mówił Kraska.

Wiceminister sprecyzował, że decyzje o zamknięciu cmentarzy na 1 listopada będą podejmowane na podstawie kilku kryteriów. – Nie tylko liczby nowych zakażeń, ale też liczby osób hospitalizowanych w powiecie, województwie, czy liczby osób zaszczepionych – wskazał wiceszef resortu zdrowia.

Kraska zwrócił również uwagę, że w zdecydowanej większości chorują osoby niezaszczepione. – 98 proc. nowych zakażeń to osoby niezaszczepione, niecały 2 proc. to osoby zaszczepione, i jednak powtórnie zachorowały, to się może zdarzyć, ale wtedy zdecydowanie łagodniej przechodzimy zakażenie – przekazał.

RadioZET.pl/Program Pierwszy Polskiego Radia/PAP/oprac. AK