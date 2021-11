Bezsprzecznie, młodzi Polacy marzą bardziej i odważniej. A czas pandemii i lockdown raczej pobudził ich do działania i walki o siebie w przeciwieństwie do starszych, którzy w niektórych kategoriach marzeń wykazują pewien rodzaj inercji - wynika z badania GfK zrealizowanego dla Radia ZET.

Postawy wobec marzeń i ujawniania ich przed bliskimi na przełomie ostatnich 5 lat nie uległy istotnym zmianom. Niemniej w wynikach badania wśród starszych wyczuwalny jest marazm i ambiwalencja - co piąty Polak ma wrażenie, że nie ma już żadnych marzeń, ale jednocześnie 70 proc. nie zgadza się z tą opinią.

Co trzeci Polak twierdzi, że marzy coraz rzadziej, bo jest zadowolony z życia i tego co ma, choć najmłodsza grupa - do 24 lat zupełnie się z tym nie zgadza. Dwie trzecie Polaków ma marzenia, które woli zachować dla siebie, a 42 proc. boi się o nich rozmawiać, żeby nie zapeszyć. Niespełna połowa badanych przyznaje, że regularnie rozmawia o swoich marzeniach z partnerem (46 proc.), a co trzeci ze znajomymi i innymi.

O czym marzą Polacy? "Czas pandemii pobudził do działania młodych"

Główną barierą na drodze realizacji marzeń Polaków są od lat pieniądze. Niemal co trzeci ankietowany twierdzi, że brakuje mu szczęścia, wiary w siebie lub czasu. Co piąty Polak przyznaje, że brak mu determinacji czy konsekwencji w działaniu, lub uważa, że aby jego marzenie się ziściło musiałby się wydarzyć cud. Znacznie rzadziej na drodze do realizacji marzeń jest kwestia braku pomysłów, umiejętności, emocjonalnego czy merytorycznego wsparcia, oraz talentu. W obecnych czasach Polacy nieznacznie rzadziej niż przed laty przyznają, że ich marzenie wykracza poza możliwości obecnej nauki/ medycyny.

Spontaniczne utworzona lista marzeń Polaków najwyżej plasuje marzenia związane z pracą – w tym przede wszystkim by założyć własną firmę, znaleźć pracę, zmienić szefa, dostać awans, podwyżkę. Na drugim miejscu są marzenia z kategorii dla siebie - z myślą o sobie relatywnie najczęściej spontanicznie wymieniana jest troska o własne zdrowie, poczucie szczęścia, świętego spokoju. W kategorii posiadanie na pierwszy plan wybija się dom – własny, większy, ciepły, przytulny, oraz stan posiadania – bogactwo, dużo pieniędzy i samochód. Na kolejnych pozycjach spontanicznej listy marzeń są te z kategorii: podróże, relacje międzyludzkie, marzenia altruistyczne i związane z własnym rozwojem.

fot. Badanie GfK

W świetle wyników badania i wskazań respondentów na znaczenie poszczególnych kategorii marzeń i zawartych w nich list odpowiedzi rozkłady nieznacznie się zmieniły w stosunku do 2016 r. Trzy nadrzędne i równoważne kategorie marzeń Polaków to marzenia idealistyczne, marzenia dla siebie oraz podróże. W porównaniu do 2016 roku Polacy mają relatywnie więcej marzeń związanych z pracą, niż z rozwojem osobistym i relacjami międzyludzkimi.

Prawdopodobnie pandemia sprawiła, że zmieniło się nastawienie Polaków do postrzegania samych siebie - bardziej zależy nam na tym by świadomie być – przetrwać, niż mieć. A dbanie o szeroko pojęty dobrostan i samostanowienie może przynieść pozytywny efekt.

Badanie zrealizowało GfK na zlecenie Radia ZET. Celem badania było poznanie marzeń i oczekiwań Polaków oraz obserwacja zmian jakie zaszły w porównaniu do poprzedniego pomiaru z 2016 roku. W badaniu wykorzystano metodologię 508 wywiadów (CAWI) online z uczestnikami GfK Access Panelu. Przeprowadzono je 2-5 listopada 2021 roku.

