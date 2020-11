O. Rydzyk o pedofilii w Kościele: "Sprawy załatwia się w domu, w rodzinie"

Ojciec Tadeusz Rydzyk potępił zjawisko pedofilii w Kościele, uznał jednak, że należy mówić o nim nie tylko w kontekście duchownych. W wywiadzie dla "Naszego Dziennika" kontrowersyjny ksiądz stwierdził, że nadużycia są wynikiem seksualizacji dzieci we wczesnym dzieciństwie i należy je załatwiać "w rodzinie, a nie chodzić do mediów".

Ojciec Tadeusz Rydzyk zabrał głos ws. głośnego dokumentu wyemitowanego przez stację TVN24 "Don Stanislao". Zgodnie z reportażem kardynał Stanisław Dziwisz miał uczestniczyć w tuszowaniu pedofilii w Kościele, której dopuszczali się księża z całego świata. Rydzyk w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" przyznał, że krzywdzenie dzieci to "straszne grzechy, wołające o pomstę do nieba". Dodał jednak, że nie wszyscy duchowni musieli znać fakty o molestowaniu wśród księży. "Kryli? Mogli nawet nie wiedzieć. Nie zawsze takie rzeczy muszą dojść do biskupa" - mówił.

Ojciec Tadeusz Rydzyk o pedofilii w Kościele. "Efekt rozseksualizowania dzieci"

Redemptorysta z Torunia uważa, że ws. pedofilii nie powinno się stosować odpowiedzialności zbiorowej. "Duchowni to jedynie 0,3 procenta skazanych w sądach państwowych za nadużycia wobec nieletnich. O pozostałych się w ogóle nie mówi. Oczywiście nie ma usprawiedliwienia dla nikogo, kto krzywdzi dzieci, dla duchownych tym bardziej. Ale nie można tego gdzie indziej nie zauważać" - ocenił założyciel Radia Maryja.

Zdaniem toruńskiego księdza pedofilia w dużej mierze to efekt "rozseksualizowania człowieka już od dzieciństwa". "Później mamy tego konsekwencje. Ten panseksualizm, a nie wychowywanie do czystości, jest dramatem naszych czasów. Powinno się z tym walczyć i w rodzinie, i w szkole, i w uczciwych mediach" - mówił. I poszedł o krok dalej, wskazując Ogólnopolski Strajk Kobiet. "Na przykład wsparcie dla manifestacji tzw. strajku kobiet, w czasie których zwraca się uwagę dzieci i młodzieży tylko na jedną sferę życia, i to jeszcze w sposób wulgarny, niszczący osobowość i wrażliwość także w tej dziedzinie" - ocenił.

Redemptorysta jako winne "grzechom nadużyć" wskazał media. "To, co kiedyś robiła pałka i karabin, dziś robią media. Doświadczamy też tego w Radiu Maryja: mnóstwo kłamstw, mnóstwo różnych <<rewelacji>>, oszczerstw podawanych na przeróżne sposoby. To ta sama metoda. Żeby udaremnić skuteczną ewangelizację, trzeba zniszczyć dobre imię ewangelizatorów" - mówił Rydzyk. Według duchownego kwestia pedofilii powinna być omawiana po cichu, ponieważ "sprawy załatwia się w domu, w rodzinie, a nie chodzi się do mediów, ulegając jakiemuś „<<parciu na szkło>>”.

Redemptorysta dodał też, że dzisiejsza dyskusja o pedofilii w Kościele to atak noszący znamiona satanizmu. "Także w tym widać, jak działają te centrale antyewangelizacyjne i organizacje: anty-Kościół odwraca symbole. W satanizmie odwracają krzyż; tutaj jest to samo: odwrócić to całe dobro i ukazać jako zło, ze świętego zrobić złego" - podsumował założyciel Radia Maryja.

RadioZET.pl/"Nasz Dziennik"