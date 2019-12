Magdalena Adamowicz zapowiedziała powołanie Instytutu Pawła Adamowicza w środę wieczorem w Gdańsku podczas uroczystej gali wręczenia Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza. Żona zmarłego prezydenta Gdańska odebrała Medal Okolicznościowy przyznany przez Gdańską Radę ds. Równego Traktowania Pawłowi Adamowiczowi za jego wyjątkowy wkład w budowanie miasta otwartego dla wszystkich oraz zaangażowanie w realizację idei solidarności, wolności, otwartości i równości w Gdańsku.

Magdalena Adamowicz, podziękowała za nagrodę, podkreślając, że to dla niej ogromne wyróżnienie. "Równość to przede wszystkim godne traktowanie drugiego człowieka, równość to fundamenty człowieczeństwa, to dbałość i przestrzeganie praw człowieka" – mówiła Adamowicz. Zapowiedziała też powołanie Instytutu Pawła Adamowicza.

Gdańską Nagrodę Równości im. Pawła Adamowicza w tegorocznej edycji, spośród nominowanych trzynastu osób, otrzymali: Elisabeta Mîndra Căldărar - wyróżnienie za pracę na rzecz praw człowieka i społeczności romskiej, Elżbieta Rutkowska - za działalność na rzecz równego traktowania, Patrycja Medowska - zastępczyni dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, za odwagę i otwartość na problematykę osób LGBT i emigrantów.

Wiceprezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz przemawiając podczas gali powiedział, że Gdańska Nagroda Równości to część dziedzictwa Pawła Adamowicza. Przypomniał, że w Gdańsku zasada równego traktowania jest wdrażana na różnych poziomach. "Chcemy budować miasto otwarte, w którym wszyscy mieszkańcy czują się w sposób równy i sprawiedliwy traktowani" – mówił.

Gdańska Nagroda Równości została ustanowiona w 2017 r. przez prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Przyznawana jest osobom fizycznym za działalność w czasie ostatniego roku przed jej przyznaniem. Nagroda ta wręczana jest osobom, które działają na rzecz praw człowieka, idei równości i różnorodności; ma formę pieniężną. Jej laureat otrzymuje 3300 zł brutto i Gdańską Odznakę Równości, zaprojektowaną przez gdańskiego artystę, autora biżuterii i bursztynnika Giedymina Jabłońskiego.

