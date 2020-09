Pedofilia w Kościele. Polacy przeciw odpowiedzialności zbiorowej wśród księży

Jak wynika z sondażu opublikowanego w czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolitej", Polacy chcą, aby za tuszowanie spraw pedofilskich w kościele odpowiadali konkretni duchowni.

Pedofilia w kościele. Polacy chcą powołania specjalnej komisji

Jak donosi "Rzeczpospolita" do Watykanu wpływa coraz więcej zgłoszeń dotyczących możliwości zaniedbań przez polskich biskupów w sprawach związanych z molestowaniem osób nieletnich.

W opinii wielu komentatorów oraz polityków spraw "zamiatania pod dywan" przypadków pedofilii jest tak dużo, że Kościół w Polsce sam nie poradzi sobie z ich wyjaśnieniem Rzeczpospolita

Dziennik opublikował także wyniki sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej", z którego wynika, że dymisji całego Episkopatu domaga się 16,8% badanych. Natomiast 26,7% ankietowanych uważa, że papież powinien powołać specjalną komisję, która "przyjrzałaby" się polskim biskupom.

Większość respondentów (43,3%) uważa, że biskupowi, któremu zarzuca się nieprawidłowości przy wyjaśnianiu pedofilii, powinien zostać zawieszony w czynnościach do czasu wyjaśnienia sprawy. "To jest bardzo zdroworozsądkowe podejście do tego problemu. Widać, że respondenci mają oczekiwania, by ewentualną odpowiedzialność poniósł jeden konkretny biskup, a nie cały Episkopat" - cytuje słowa ks. Piotra Studnickiego, kierownika biura delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży "Rzeczpospolita".

RadioZET.pl/PAP/Rzeczpospolita