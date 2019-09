Pluskwy w Pendolino. Rodzina z małymi dziećmi pogryziona w pociągu

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Do zdarzenia doszło we wtorkowy wieczór, 24 września. Rodzina z dziećmi w wieku 4 lat i 1 roku wsiadła do pociągu PKP Ekspres Intercity Premium. W składzie jadącym z Krakowa do Gdyni zaatakowały ich pluskwy. Na ciele małych podróżnych pojawiły się liczne ślady po pogryzieniu przez pasożyty.

Oględziny lekarskie oraz konsultacje ze specjalistami zajmującymi się na co dzień walką z tymi insektami nie pozostawiają żadnych złudzeń – na pokładzie Pendolino grasują pluskwy. MÓWI RADIOZET.PL PEŁNOMOCNIK RODZINY

Rodzina, która o zaistniałej sytuacji poinformowała niezwłocznie PKP, nie doczekała się jak dotąd żadnej pomocy. Przewoźnik odesłał rodzinę do procedury reklamacyjnej, którą obiecuje rozpatrzyć zgodnie z regulaminem przewozów na pokładach swoich pociągów.

Pełnomocnik rodziny zauważa, że w jesienny wieczór została pozostawiona sama sobie, bez żadnej opieki, bez żadnej pomocy. „Czy to oznacza, że w tak dużej firmie nie działają żadne procedury na wypadek sytuacji kryzysowych?” – pyta.

Poniżej publikujemy zdjęcie przedstawiające ślady ukąszeń przez pluskwy na ciele 4-letniego dziecka:

O komentarz w sprawie poprosiliśmy rzecznika PKP Intercity. W przesłanym oświadczeniu czytamy, że przewoźnik jeszcze tego samego dnia zlecił przeprowadzenie dezynsekcji składu.

Przypadki insektów w pociągach PKP Intercity są incydentalne. Czystość składów jest na bieżąco kontrolowana. Wykonywane czyszczenia i sprzątania eliminują potencjalne czynniki mogące mieć wpływ na możliwość pojawiania się w pociągach insektów. Natomiast w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek rodzaju insektów z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od przewoźnika, niezwłocznie zlecane są usługi dezynsekcji, wykonywane przez specjalistyczne firmy. Właściwy stan sanitarny pociągów PKP Intercity zapewnia regularne czyszczenie, które jest wykonywane stacjonarnie, tj. na stacjach końcowych i zwrotnych, a także w trakcie jazdy na pokładach wybranych składów. Każdy pociąg, niezależnie od kategorii, co najmniej raz w ciągu doby przechodzi czyszczenie codzienne. Jego zakres obejmuje niemal wszystkie elementy wyposażenia wewnętrznego. Jednocześnie każdy skład co kilkanaście dni przechodzi czyszczenie okresowe o najszerszym zakresie. Obejmuje ono wówczas wszystkie elementy wagonu, także pudło wagonowe z zewnątrz oraz sufity wewnątrz. Każdy pasażer ma prawo i możliwość złożenia reklamacji. Taki wniosek można złożyć w jednej z wyznaczonych do tego kas biletowych, znajdujących się na największych stacjach w kraju, za pośrednictwem poczty lub formularza na stronie intercity.pl. Reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie, w terminie do 30 dni. Pasażer powinien zawrzeć w niej dane osobowe, dołączyć bilet oraz opisać zdarzenie. Odpowiednie formularze i więcej informacji na temat reklamacji można znaleźć na stronie internetowej PKP Intercity. Zespół Prasowy PKP Intercity S.A.

Przypomnijmy – to nie pierwszy przypadek, gdy w pociągu PKP pasażerów atakują pluskwy. W 2017 roku na radiozet.pl opisaliśmy historię pana Marka, który podróżował z Wiednia do Warszawy i został pogryziony przez insekty.

