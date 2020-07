Porwanie dla okupu miało być jedynie kwestią czasu. Dzięki sprawnej reakcji służb nie doszło do dramatu. W akcję zaangażowało się Centralne Biuro Śledcze Policji.

Wytropienie porywacza nie było łatwe – 23-latek sprawnie kamuflować swoją tożsamość. Działania śledczych trwały trzy tygodnie.

Podlaskie: Planował porwanie, chciał okupu. Zdążył wysłać żądanie

Po ustaleniach zatrzymano mężczyznę podejrzanego o przygotowanie do uprowadzenia dziecka dla okupu. Do pokrzywdzonego wysłano żądanie okupu, zakupiono także akcesoria, które miały być użyte do popełnienia przestępstwa

- przekazała Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka prasowa CBŚP.

Jak poinformowała, sprawa zaczęła się, gdy pokrzywdzony otrzymał sms z informacją, że jeśli w ciągu 48 godzin nie przygotuje 2 mln, to jego małoletnie dziecko zostanie porwane. O tym, że autor wiadomości nie żartuje, świadczył fakt, że wiedział m.in. jak ma na imię dziecko pokrzywdzonego - dodała.

Służby ustaliły w jaki sposób i gdzie niedoszły porywacz kupił kartę SIM i telefon oraz kto miał dokonać okupu.

W minionym tygodniu policjanci zatrzymali na osiedlowym chodniku, całkowicie zaskoczonego 23-letniego mieszkańca województwa podlaskiego

- przekazała rzeczniczka CBŚP.

23-latek usłyszał już zarzut w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku dotyczący przygotowania do wzięcia zakładnika w osobie małoletniego dziecka i usiłowania wymuszenia rozbójniczego w zakresie okupu. Za pierwszy z zarzutów grozi do 3 lat więzienia, a za wymuszenie rozbójnicze do 10 lat pozbawienia wolności.

fot. Cbsp.pl

RadioZET.pl/Cbsp.policja.pl