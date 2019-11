Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Trwa śledztwo wyjaśniające kulisy tragedii w Koninie. W czwartek, 14 listopada, na jednym z osiedlu policjant postrzelił 21-letniego Adama C., który na widok patrolu rzucił się do ucieczki. Rana okazała się śmiertelna. Przez kilka dni bliscy postrzelonego demonstrowali pod komendą policji w Koninie. Skandowali wulgarne hasła, wczoraj zaatakowali pilnujących porządku mundurowych.

Wielkopolska policja poinformowała dziś, że policjant, który postrzelił śmiertelnie 21-latka, wciąż przebywa w szpitalu. Trafił do lecznicy ze względu na złym stan psychiczny.

Jest w służbie, natomiast fizycznie przebywa w szpitalu Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji, dla PAP

Zaznaczył też, że komisja z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu nie przedstawiła jeszcze wstępnych wniosków w sprawie użycia broni przez funkcjonariusza.

Oczywiście nam zależy na tym, żeby jak najszybciej uzyskać wszystkie dane, które pozwolą na sformułowanie wniosków. Tutaj jednym z ważnych elementów będzie notatka, którą każdy policjant jest zobowiązany sporządzić po użyciu broni. Natomiast dopóki on (policjant - PAP) będzie pod opieką lekarzy i będzie w szpitalu, to będziemy czekać na tę notatkę Andrzej Borowiak, Wielkopolska Policja

Przepisy wymagają, by policjant, który użył broni, sporządził notatkę służbową opisującą okoliczności zdarzenia. Problem w tym, że ustawa nie wskazuje do kiedy może to zrobić.

Policja przekonywała, że funkcjonariusz był uprawniony do użycia broni. Dziś PAP podała, powołując się na źródła bliskie śledztwu, że przy zmarłym 21-latku znaleziono substancję będącą pochodną metamfetaminy.

Pełnomocnik policjanta: Może przebywać w szpitalu nawet półtora miesiąca

W sprawie wypowiedział się pełnomocnik policjanta, Michał Wójcik. W rozmowie z PAP przyznał, że jego klient przebywa w jednym ze szpitali w Wielkopolsce.

Obserwacja psychiatryczna policjanta, który w czwartek śmiertelnie postrzelił 21-latka w Koninie, może potrwać miesiąc – poinformował w poniedziałek PAP pełnomocnik funkcjonariusza Michał Wójcik, pełnomocnik policjanta, dla PAP

Transportem medycznym przewieziono go do szpitala psychiatrycznego.

RadioZET.pl/PAP