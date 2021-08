Powrót do szkół ma również pomóc w odbudowaniu kondycji fizycznej uczniów. Jak będą wyglądać lekcje WF-u w nowym roku szkolnym? Do tematu odniósł się Przemysław Czarnek.

Powrót do szkół po wakacjach odbędzie się na zasadach sprzed pandemii Covid-19. Od 1 września wszyscy uczniowie będą uczyć się w szkole w trybie stacjonarnym. 2 sierpnia resort edukacji i nauki przekazał wytyczne do wszystkich szkół i placówek oświatowych. – To są zalecenia i wytyczne, które będą realizowane przez dyrektorów szkół i nauczycieli w takim zakresie, w jaki jest to możliwe w poszczególnych placówkach oświatowych – powiedział szef MEiN.

Rok szkolny 2021/2022. Jak będą wyglądać zajęcia wychowania fizycznego?

Przemysław Czarnek tuż przed początkiem nowego roku szkolnego 2021/2022 udzielił obszernego wywiadu Polskiej Agencji Prasowej. Minister edukacji i nauki został zapytany, jak od 1 września mają wyglądać zajęcia wychowania fizycznego. W zaleceniach ministerialnych czytamy m.in. o unikaniu sportów kontaktowych.

– Jak będą wyglądały lekcje WF-u, to zależy od dyrektorów szkół, od poszczególnych nauczycieli. Natomiast zalecamy, aby tak długo, jak pogoda na to pozwoli, odbywać te zajęcia na świeżym powietrzu – przekazał Czarnek.

Jak dodał, na otwartej przestrzeni ryzyko zakażenia się koronawirusem jest dużo niższe, niż w zamkniętych pomieszczeniach. – Jeśli nauczyciel wybierze ćwiczenia na sali, zalecamy jej częste wietrzenie – tłumaczył szef MEiN.

Powrót do szkół. Przemysław Czarnek o lekcjach WF-u

Minister Czarnek podkreślił, że na zajęciach WF-u powinien dominować ten rodzaj ruchu, który jest najbardziej efektywny dla odzyskiwania kondycji. – Zdajemy sobie w resorcie sprawę z tego, że bardzo ona ucierpiała w społeczeństwie przez ostatnie miesiące pandemii, także u najmłodszych. Chcemy, by odzyskali formę i sprawność – powiedział.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotował cztery programy wspierające uczniów po zakończeniu nauki zdalnej. Oprócz programu obejmującego zajęcia sportowe są to również: wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, działania profilaktyczne dotyczące wad wzroku i pomoc w uzupełnieniu wiedzy.

RadioZET.pl/PAP