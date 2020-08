Godzina W. Godzina, w której 76 lat temu rozpoczęło się Powstanie Warszawskie

O godz. 17, w godzinę "W", w całym mieście uruchomione zostaną syreny alarmowe i rozpocznie się główna uroczystość przed pomnikiem Gloria Victis na Wojskowych Powązkach, gdzie spoczywa ok. 4-4,5 tys. uczestników walk. Uroczystość w tym miejscu stanowi od lat punkt kulminacyjny oficjalnych obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, jest tradycją sięgającą już kilkudziesięciu lat. Udział w niej wezmą m.in. prezydent Duda, premier Morawiecki, marszałek Witek, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Godzina "W"

Transmisja z widokiem na Rondo Dmowskiego w Warszawie dzięki uprzejmości Pałacu Kultury i Nauki.

Wieczorem zaplanowano wspólne śpiewanie powstańczych piosenek w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego z udziałem orkiestry i chóru pod kierownictwem Jana Stokłosy. Wydarzenie pn. "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki" będzie transmitowane w TVP1 oraz na profilu Muzeum Powstania Warszawskiego na Facebooku. Z kolei o północy w Sali pod Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego premierę będzie miał spektakl "Pamiętnik z Powstania Warszawskiego" wg Mirona Białoszewskiego w reżyserii i wykonaniu Adama Woronowicza. Monodram będzie można obejrzeć na profilu Muzeum Powstania Warszawskiego na Facebooku.

Powstanie Warszawskie - 76. rocznica wybuchu

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.

Warto przy okazji wspomnieć o wyjątkowej inicjatywie z udziałem dwóch uczestniczek powstania. Wanda Tkaczyk-Stawska i Anna Przedpełska-Trzeciakowska zabrały głos ws. nagonki na osoby LGBT. Jasno sprzeciwiły się tego typu mowie nienawiści, przypominając ideały, o której walczono kilkadziesiąt lat temu. - W czasie powstania walczyliśmy o szacunek i godność dla wszystkich ludzi - mówią w nagraniu:

RadioZET.pl/PAP/Twitter