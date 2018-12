Już ponad 28 tys. zł wpłacili internauci na pomoc motorniczemu rannemu w zderzeniu trzech tramwajów. Do wypadku doszło przed tygodniem w Poznaniu. Do szpitali trafiło wówczas ponad 20 osób. 27-letni motorniczy jest w najcięższym stanie.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Do wypadku doszło w ubiegłą środę na ulicy Grunwaldzkiej. Motorniczy jednego z tramwajów z nieznanych dotąd przyczyn uderzył w tył pojazdu stojącego przed nim, a ten w kolejny tramwaj.

Do szpitali w Poznaniu i powiecie poznańskim trafiły 23 osoby, w tym jedna zgłosiła się do szpitala samodzielnie. Większość z nich po kilku godzinach została zwolniona do domu.

Najciężej ranny został jeden z motorniczych - doznał ciężkich i wielonarządowych obrażeń kończyn dolnych, m.in. otwartego złamania prawego podudzia z licznymi ranami szarpanymi. Jeszcze w środę przeszedł operację, czekają go kolejne.

Zbiórkę pieniędzy w sieci zorganizowali przyjaciele poszkodowanego. Zgromadzone środki mają trafić na jego rehabilitację.

„Wiemy, że czeka go bardzo długa droga do odzyskania sprawności. Dajmy mu nadzieję na powrót do swoich pasji (największą są tramwaje), na to, by z jego twarzy nigdy nie zniknął uśmiech, aby nadal mógł cieszyć się życiem i dzielił z wszystkimi swoim optymizmem. Nie możemy wyobrazić sobie, ile pracy i bólu czeka jeszcze Krzysztofa, ale wiemy, że z naszym i waszym wsparciem da radę, stanie na nogi i będzie mógł wszystkim powiedzieć: dziękuję” – napisali w serwisie pomagam.pl.

Do tej pory pieniądze wpłaciło ponad 900 osób. Jeżeli organizatorom zbiórki uda się przekroczyć zakładaną kwotę 30 tys. zł, reszta środków zasili konto fundacji osób poszkodowanych w wypadkach.

RadioZET.pl/PAP/JŚ